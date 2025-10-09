AKP ve DEM Parti arasında 'Öcalan sloganı' krizi

DEM Parti'nin 7 Ekim'deki Grup Toplantısı'na Diyarbakır'dan Ankara'ya Umut Hakkı için yürüyen kadınlar geldi.

TBMM'de, "Yaşasın Başkan Apo (Biji serok Apo)" sloganları atıldı. Bu slogan yargıya da taşınırken siyasette tartıışma konusu oldu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti'ye "Herhangi bir siyasi parti kendi spesifik ajandasını sürecin tamamının ajandası zannetmemelidir. Herhangi bir siyasi parti kendi özel ideolojik siyasi gündemini sürecin tamamının siyasi gündemi diye düşünmemelidir" tepkisini gösterdi.

"ÇOK BÜYÜK HATALAR YAPILIYOR"

DEM Parti'den de bugün AKP'ye yanıt geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Çelik'in süreci 'idrak edemediğini' savundu.

Özgür Özel Meclis'teki Öcalan sloganları hakkında konuştu

Doğan şöyle konuştu:

"Çok büyük hatalar yapıldığını görüyorum. Herhangi bir siyasi parti kendi spesifik ajandasını sürecin tamamının ajandası zannetmemelidir. Sorumsuzluklar başka sorumsuzlukları getirir. O zaman da ana fikri kaçırırız Her siyasi partinin grubunda slogan atılıyor. Son derece demokratik bir hak. Bizim spesifik ve gizli bir ajandamız yok. Ömer Çelik böyle ifade etmiş. Ajandamız açık. Barış ajandası, demokratik çözüm ve bu konuda Öcalan'ın liderlik yapabileceği yollarının açılmasını istemek nasıl spesifik ve gizli bir ajanda olabilir? O gün grup toplantımıza katılanlar, o gün orada slogan atanlar bunu gizli bir şekilde yapmadılar"

"AKP'NİN BAŞKA BİR AJANDASI MI VAR?"

Doğan, Çelik'in tepkisine dikkat çekerek AKP'nin başka bir 'ajandası' olup olmadığını sorguladı: