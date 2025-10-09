AKP ve DEM Parti arasında 'Öcalan sloganı' krizi

AKP ve DEM Parti arasında 'Öcalan sloganı' krizi
Yayınlanma:
DEM Parti Grup Toplantısı'nda terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan lehinde slogan atılmasına AKP tepki gösterdi. AKP'ye DEM Parti'den yanıt gecikmedi. DEM Parti, AKP'yi İmralı Süreci'ni anlamamakla suçladı.

DEM Parti'nin 7 Ekim'deki Grup Toplantısı'na Diyarbakır'dan Ankara'ya Umut Hakkı için yürüyen kadınlar geldi.

TBMM'de, "Yaşasın Başkan Apo (Biji serok Apo)" sloganları atıldı. Bu slogan yargıya da taşınırken siyasette tartıışma konusu oldu.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, DEM Parti'ye "Herhangi bir siyasi parti kendi spesifik ajandasını sürecin tamamının ajandası zannetmemelidir. Herhangi bir siyasi parti kendi özel ideolojik siyasi gündemini sürecin tamamının siyasi gündemi diye düşünmemelidir" tepkisini gösterdi.

"ÇOK BÜYÜK HATALAR YAPILIYOR"

DEM Parti'den de bugün AKP'ye yanıt geldi. DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Çelik'in süreci 'idrak edemediğini' savundu.

Özgür Özel Meclis'teki Öcalan sloganları hakkında konuştuÖzgür Özel Meclis'teki Öcalan sloganları hakkında konuştu

Doğan şöyle konuştu:

"Çok büyük hatalar yapıldığını görüyorum. Herhangi bir siyasi parti kendi spesifik ajandasını sürecin tamamının ajandası zannetmemelidir. Sorumsuzluklar başka sorumsuzlukları getirir. O zaman da ana fikri kaçırırız

Her siyasi partinin grubunda slogan atılıyor. Son derece demokratik bir hak. Bizim spesifik ve gizli bir ajandamız yok. Ömer Çelik böyle ifade etmiş. Ajandamız açık. Barış ajandası, demokratik çözüm ve bu konuda Öcalan'ın liderlik yapabileceği yollarının açılmasını istemek nasıl spesifik ve gizli bir ajanda olabilir? O gün grup toplantımıza katılanlar, o gün orada slogan atanlar bunu gizli bir şekilde yapmadılar"

"AKP'NİN BAŞKA BİR AJANDASI MI VAR?"

Doğan, Çelik'in tepkisine dikkat çekerek AKP'nin başka bir 'ajandası' olup olmadığını sorguladı:

"Bundan rahatsız olmak ya da bunu başka türlü değerlendirmek olsa olsa süreci anlamamışların yapabileceği bir şey olur.

Sürecin içinde olup iktidar partisi adına böyle konuşmak esasen bir başka ajanda mı var sorusunu bizim sormamızı gerektirir.

Bizim gizli bir ajandamız yok. Hiçbir şeyin önüne koyduğumuz bir ajandamız yok. Tek bir ajandamız var. Diyalog ve müzakere, barış ve demokratik çözüm. Bu bu kadar açık bizim için"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

