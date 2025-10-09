Özgür Özel Meclis'teki Öcalan sloganları hakkında konuştu

Yayınlanma:
Avrupa turu öncesi konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmralı'ya heyet gönderilmesi tartışmalarına net bir tavır koydu. İktidarın geçmişte devletin Öcalan'la görüştüğünü inkar ettiğini hatırlatan Özel, "Kendi pozisyonlarını belirlemeden CHP'yi denkleme dahil etmeye çalışmasınlar, dedi. Özel, Meclis'teki sloganları ise "kabul edilemez" olarak nitelendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya, Belçika ve Hollanda'yı kapsayacak olan kritik Avrupa turu öncesinde İstanbul Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özel, Meclis'te DEM Parti grubunda atılan "Öcalan" sloganları ve İmralı'ya bir heyet gönderilmesi tartışmalarına ilişkin kendisine yöneltilen sorulara net yanıtlar verdi.

Bir gazetecinin, Meclis komisyonundan İmralı'ya bir heyet gidip gitmeyeceği ve CHP'nin bu heyette yer alıp almayacağı yönündeki sorusu üzerine Özel, hükümetin tutumunu eleştirdi. "Ben söylerken inkar edenler Abdullah Öcalan'la bir devlet yetkilileri üzerinden, sonra da müzakere heyeti üzerinden görüşüyorlar" diyen Özel, AKP ve MHP'nin geçmişteki inkarcı tavrını hatırlattı. Özel, "Ben bir yıldır devlet görüşüyor demiştim. Neler söylediler. Şimdi iş dönmüş dolaşmış, bu sefer de sorumluluğu alamayan bir tavır içindeler" ifadelerini kullandı.

Özel, CHP'nin bu konudaki tavrının sorulmasını zamansız bulduğunu belirterek, "Meclis komisyonu böyle bir şeyi gündemine alacaksa bir alsın, görelim. Meclis Başkanı alsın. MHP, AK Parti bunu ortaya koysun. Tutumlarını belirlesinler. Sonra gelsinler bana bunu sorsunlar," dedi. Henüz partisine resmi bir bilgilendirme yapılmadığını vurgulayan CHP lideri, "Bir önce AK Parti kendi tutumunu belirlesin. Heyetin sayısını belirlesinler... Sonra gelsinler bize bu konudaki tutumumuzu sorsunlar. Cumhuriyet Halk Partisi'ni her şeyde şeytanlaştırıp, ötekileştirip işlerine gelince önceleştirmesinler. Benim yerim belli, yurdum belli, tutumum belli... Bir kendi pozisyonlarını görelim" diyerek iktidar partilerine çağrıda bulundu.

MECLİS'TEKİ SLOGANLARA KINAMA VE "ÖZEN" VURGUSU

Meclis'te DEM Parti grubunda atılan "Öcalan" sloganlarına ilişkin değerlendirmesi sorulan Özel, bu tür eylemlerin kabul edilemez olduğunun altını çizdi. "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sloganların atılmasına hiçbirimizin müsamaha göstermesi, normal görmesi doğru değil" diyen Özel, konunun başka bir meseleye evrilmemesi gerektiğini ancak Meclis'teki alanların özenli yönetilmesi gerektiğini ifade etti.

Süreç için atılan adımlarda hassasiyetin önemine dikkat çeken Özel, "Madem bir süreç yürütülüyor, adım adım doğru işler yapılması bekleniyor. Bununla ilgili hepimiz elimizi taşın altına koymuşuz. Hamaset yapmıyoruz, husumet yaratmıyoruz ve doğru bir yerden bir barış sürecinin örülmesine, bunun da demokratikleşerek olmasına, bunun Kürt sorunu çözmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ona katkı sağlayacak bir süreç yürütümüne ve bir özene ihtiyaç var. Bu özenden fedakarlık edilmiştir, özenli davranılmamıştır" şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın toplantısının ardından Sosyalist Enternasyonal toplantıları ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Avrupa'ya hareket etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

