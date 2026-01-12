Türkiye bu vahşeti konuşmuştu: ABB'den 'Matmazel' açıklaması: O vicdansızların iş akitleri feshedildi

Demetevler Metro İstasyonu’nda 15 yaşındaki sokak köpeği Matmazel’in vahşice katledilmesine kamuoyundan büyük tepki gelmişti.Türkiye'nin konuştuğu vahşete ilişkin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB) yeni bir açıklama geldi. Açıklamada, Matmazel'in ölümüyle ilişiği olan kişilerin iş akitlerinin feshedildiği bildirildi.

Ankara Demetevler Metro İstasyonu’nda yaşanan olayda,15 yaşındaki sokak köpeği Matmazel’in belediye görevlileri tarafından darp edildiği, Matmazel2in ise can havliyle kaçtığı sırada yürüyen merdivene sıkışarak feci şekilde can verdiği iddia edilmişti.

Türkiye'nin konuştuğu olayda ABB EGO Genel Müdürlüğü inceleme ve soruşturma başlattı. Matmazel'i darp ettikleri iddia edilen personel, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

MATMAZEL'İN ÖLÜMÜYLE İLİŞİĞİ OLANLARIN İŞ AKİTLERİ FESHEDİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü yeni bir açıklama paylaştı. Açıklamaya göre Matmazel’in darbedildiğinin tespit edildiği ve konu ile ilgisi olan kişilerin iş akitlerinin feshedildiğini duyurdu.

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Ankara Demetevler Metro İstasyonu’nda 15 yaşındaki “Matmazel” isimli köpeğe yönelik darp iddiaları üzerine Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 03.01.2026 tarihinde idari ve adli inceleme başlatılmıştı.

Ankara Barosu’nun da dahil olduğu süreçte, söz konusu köpek Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Merkezi Tanı Laboratuvarı’na götürülmüş; patolojik incelemeler sonucunda hazırlanan rapor tarafımıza iletilmiştir. O raporda Matmazel’in darp edildiği tespit edilmiştir.

Söz konusu rapor doğrultusunda, daha önce görevden el çektirilen kişilerle ilgili olarak, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın talimatıyla iş akitleri feshedilmiştir.

Olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülen adli soruşturma devam etmekte olup, Ankara Büyükşehir Belediyesi de bu dosyada müşteki/katılan olarak yer alacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

