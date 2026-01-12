Halk otobüsünde panik anları: Şoför yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Samsun'da halk otobüsü şoförü Hakan Özer, sefer sırasında aracında rahatsızlanan bir erkek yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı halk otobüsünde meydana gelen olayda, sefer sırasında bir yolcu rahatsızlandı.

GÜZERGAHINI DEĞİŞTİRİP HASTANEYE GİTTİ

Rahatsızlanan vatandaşa yardımcı olmaya çalışan diğer yolcular bir yandan da durumu otobüs şoförü Hakan Özer’e bildirdi. Otobüs şoförü özer, bunun üzerine güzergahını değiştirerek otobüsü özel bir hastanenin acil servisi önüne götürdü.

Kapıları açan Özer, sağlık ekiplerinden sedye isteyip hastanın güvenli şekilde acil servise teslim edilmesini istedi. O anlar, otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

"BİZE EMANET EDİLEN BİNLERCE HAYAT VAR"

Yolcunun durumunun ciddiyetini anlar anlamaz hiç vakit kaybetmeden gerekli inisiyatifi alarak otobüsü en yakın hastaneye yönlendiğini söyleyen Özer, "Yolcumuzu güvenli bir şekilde sağlık ekiplerine teslim ettik. Bizler yalnızca vatandaşlarımızın bir noktadan diğerine ulaşmasını sağlamakla görevli değiliz. Aynı zamanda onların can güvenliğinden de sorumluyuz. Biliyoruz ki her gün bize emanet edilen yüzlerce, binlerce hayat var. Bizler de bu bilinçle vatandaşlarımızın sağlığını, güvenliğini ve huzurunu her şeyin üzerinde tutarak görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.