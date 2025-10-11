DEM Partili Oluç Erdoğan sorusunu yanıtladı! "Resepsiyondaki fotoğraf kurmaca mıydı?"

TBMM'nin geçen seneki açılışında olduğu gibi bu sene de gündem DEM Parti oldu. Geçen sene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partililerin elini sıkmasının ardından bu sene de Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, konuşmasını bitirir bitirmez DEM Parti sıralarına gitti.

Erdoğan'ın bu hamlesinin ardından aynı günün akşamı TBMM resepsiyonu dikkat çeken karelere sahip oldu.

DEM Parti'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile resepsiyondaki karesi eleştirildi.

Erdoğan'ın CHP hariç tüm siyasi partilerle resepsiyon salonunun arka odasındaki fotoğrafı da siyasi tartışmalara sahne oldu.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), Diyarbakır Turistik Palas Otel’de “Barış Süreçlerinde Basın ve Medyanın Rolü” konulu bir panel düzenledi

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, panele katılan DEM Parti Milletvekili Saruhan Oluç'a çok tartışılan resepsiyon fotoğrafını sordu.

Oluç, ilk olarak Erdoğan'ın TBMM'de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın elini sıkmaması hakkında şunları ifade etti:

"Bizim eş başkanlarımızla bir tokalaşma durumu ortaya çıktı. Fakat o anda sanıyorum bir karışıklık yani hatırlayamama gibi bir nedenle bizim eş başkanımız Tülay Hatimoğulları'nın elini sıkmadı Cumhurbaşkanı. Ve geçti gitti. Sonradan biz bunu ilettik kendilerine. Hani bunun bir nedeni mi var acaba diye. Fakat anlaşıldı ki bir hatırlayamama bir yani o anda bir şey olmuş ve bundan dolayı çok üzgün olduğunu ifade etti. Sonra bu meclis arkasındaki yerde bir işte orada bizim hem eş başkanımızın hem meclis Başkanvekilimizin de katıldığı bir sohbetinde Cumhurbaşkanı yani bundan üzüntülerini belirtti ve "mutlaka akşam resepsiyona Tülay Hanım da gelsin. Ben kendisinden bu konuda yani üzüntülerimi belirteceğim özür dileyeceğim" dedi.

Hatta biliyorsunuz bir belki o videoyu görmüşsünüzdür. Çıkarken Pervin Hanım'a diyor ki Cumhurbaşkanı "Akşam ayarlayacaksın değil mi" diyor. Buldan da "O da ayarlayacağım" diyor. Gazeteciler beni aradılar hemen. Ne ayarlanacak filan diye. Yani Cumhurbaşkanı Tülay Hanım'ın gelmesini oraya ayarla diye söylüyor. "

"O FOTOĞRAF KURMACA MIYDI?"

Oluç, sözlerine resepsiyona 'Böyle bir durumun yaşanacağını bilerek gittik' diyerek şöyle devam etti:

Ama zaten katılacaktık belli bir düzeyde. Eski tutumuzu değiştirecektik. Ama eş başkanlarımızın ikisi de ve grup başkanvekillerimiz de katıldık. Şimdi orada Cumhurbaşkanı geldi işte arkadan masaya yanımıza.

Fakat büyük bir itiş kakış korumalar sıkıştırıyor filan gürültü patırdı. Tülay hanımı yine hatırlayamadı filan. Sonra biz o sırada işte gösterdik. O kendisi de üzgün olduğunu, işte hata olduğu filan diye bir videoda görmüşsünüzdür. O cümleleri sarf etti.

Biraz sohbet ettik. Yani zor bir dönem hakikaten filan diye. Onun dışında herhangi bir şey konuşulmadı orada ve ondan sonra ayrıldı zaten yanımızdan. Bu da 10 yıl sonra ilk oldu.

O fotoğrafa dair çeşitli eleştiriler oldu. Sosyal medyada şeyleri yaşadık filan ama oralara girmeyeyim çok fazla. Ama işin hikayesi bu aslında. Sonra da zaten resepsiyonun arka tarafında tören odasında da zaten yine bir fotoğraf verilmedi biliyorsunuz.

(Şimdi çok kurmaca mıydı o fotoğraf o sahne?)