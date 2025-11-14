ABD'den Yunanistan'daki vatandaşlarına uyarı

Yunanistan'da her yıl olduğu gibi bu yıl da 1973'teki cuntaya karşı ayaklanmanın yıl dönümü için anma gösterileri düzenlenecek.

17 Kasım'da düzenlenecek gösteriler öncesinde ABD'nin Atina Büyükelçiliği, ülkede bulunan vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

ABD'DEN YUNANSİTAN'DAKİ VATANDAŞLARINA DİKKAT ÇEKEN UYARILAR

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, gösterilerde şiddet olaylarının yaşanma ihtimalinin bulunduğu belirtilerek şunlara yer verildi:

"Yunanistan'daki ABD Misyonu, ABD vatandaşlarını 17 Kasım 2025 Pazartesi günü Atina ve Selanik'te yapılması planlanan gösteriler konusunda uyardı. Gösteri alanları genellikle Atina'daki ABD Büyükelçiliği ve Selanik'teki ABD Başkonsolosluğu'nun çevresini içerir ancak bunlarla sınırlı değildir."

"Atina'da göstericilerin şehrin çeşitli noktalarında toplanması, Syntagma Meydanı'na devam etmesi ve Vasilissis Sofias Bulvarı'ndan ABD Büyükelçiliği'ne yürümesi bekleniyor. Hazırlık aşamasında yerel polis, gün boyunca ABD Büyükelçiliği yakınındaki ve Atina şehir merkezindeki sokakları ve metro duraklarını kapatacak. Ciddi trafik aksamaları yaşanabilir."

"GÖSTERİLER ATİNA İLE SINIRLI KALMAYACAK"

Gösterilerin Atina ile sınırlı kalmayacağından bahsedilen açıklamada Selanik'teki ABD vatandaşları için de uyarıda bulunuldu.

"Selanik'te Yunan Ulusal Polisi gösteriler bekliyor ve ABD Başkonsolosluğu çevresinde erişimin kısıtlanabileceğini öngörüyor" ifadelerine yer verilen açıklamada geçmişte meydana gelen olaylar şöyle hatırlatıldı:

"Geçmişteki bazı gösteriler şiddete dönüştü ve mülklerin tahrip edilmesini içeriyordu. Polis ve göstericiler arasında çatışma potansiyeli var. Önceki yıllarda benzer gösterilere Atina'da 30,000'den fazla, Selanik'te ise on binlerce katılımcı katılmıştı.

ABD hükümet personeline 17 Kasım 2025'teki gösterilerden ve Atina ve Selanik şehir merkezlerinden uzak durmaları tavsiye edildi. 17 Kasım Pazartesi günü saat 12:00'den itibaren ABD'nin Atina Büyükelçiliği ve ABD'nin Selanik Başkonsolosluğu yüz yüze kamu hizmetleri için kapanacak. Normal operasyonlar 18 Kasım Salı günü devam edecek."

ABD vatandaşlarına gösteriler esnasında ne yapmaları gerektiği ise şöyle sıralandı:

"Gösteri alanlarından kaçının.

Beklenmedik bir şekilde büyük toplantıların veya protestoların yakınındaysanız dikkatli olun.

Güncellemeler için yerel medyayı izleyin.

Göze batmamak.

Kimlik taşıyın ve polisle işbirliği yapın."