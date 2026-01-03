Saldırırız diyen Trump’a İran’dan rest: ABD güçleri meşru hedef olur

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkedeki protestolara ilişkin yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Bakanlık, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Trump'ın sözlerini kınadı. Ülkeye yönelik bir girişime askeri olarak misilleme yapılacağına dikkat çekildi.

KARŞILIĞIMIZ HIZLI VE KAPSAMLI OLACAK

Açıklamada, ABD'nin tehditlerinin bölgede tansiyonu yükseltme politikasının parçası olduğu vurgulanarak, “İran’ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı ve kapsamlı olacak” denildi. Bakanlık, Trump'ın açıklamalarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini ve şiddeti teşvik ettiğini savundu.

SORUMLUSU ABD OLUR

Açıklamanın devamında, "İran her türlü saldırıya karşılık verecektir. Böylesi bir durumun bölgeyi daha da istikrarsızlaştıracağı ihtimali oldukça açıktır. Tüm bunların sorumlusu ABD olacaktır” ifadeleri kullanıldı.

'TÜM AMERİKAN GÜÇLERİ MEŞRU HEDEF OLACAKTIR'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da konuya ilişkin açıklama yaptı. Kalibaf, "Şeytanın sesi yükseldi" diyerek, "Saygısız ABD Başkanı da şunu bilmelidir ki, bu açık itirafla birlikte, olası herhangi bir maceracı girişime karşılık olarak bölgedeki tüm Amerikan merkezleri ve güçleri bizim için meşru hedef olacaktır" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU

İran'da, 28 Aralık 2025'te ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Kapalı Çarşı'da başlayan protestolar diğer kentlere yayılmıştı. Loristan eyaletindeki gösterilerde 31 Aralık'ta bir kişi hayatını kaybederken, 1 Ocak'ta Çeharmahal ve Bahtiyari ile Loristan eyaletlerindeki olaylarda toplam 5 kişi daha yaşamını yitirmişti. Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise sorumluluğu üstlenmiş ve dış aktörleri suçlamamaları çağrısında bulunmuştu.