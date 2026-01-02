İran'da protestolar silahlı çatışmaya dönüştü: Ölü ve yaralılar var!

Ekonomik krizin en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olan İran'ın Loristan eyaletinde protestolar silahlı çatışmaya dönüştü. Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Azna kentinde bir grup protestocu polis karakoluna silahlı saldırı düzenledi. Yerel saatle 18.00 sularında karakola girilmeye çalışılmasıyla başlayan çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Olayların ardından bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

TAHRAN ÇARŞISI’NDAN TÜM ÜLKEYE YAYILDI

Protestoların fitili 28 Aralık’ta Tahran Kapalı Çarşı esnafının, döviz kurlarındaki fahiş artışa ve ekonomik darboğaza tepki olarak kepenk kapatmasıyla ateşlenmişti. Kısa sürede birçok kente yayılan eylemlerde, halkın alım gücünün düşmesi ve temel gıda maddelerine yapılan zamlar ana slogan haline geldi. Elburz eyaletinde ise protestolar sırasında kullanılmak üzere patlayıcı madde ürettiği iddia edilen bir atölyeye baskın yapıldı ve 14 kişi gözaltına alındı.

HÜKÜMETTEN ÖZ ELEŞTİRİ: "SORUMLU BİZİZ"

İran yönetiminden gelen açıklamalar, önceki yıllardaki sert söylemlerin aksine bu kez ekonomik memnuniyetsizliğin kabul edildiğini gösteriyor. Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, halkın kriz ve zorluklarını tanıdıklarını ifade ederken, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Pezeşkiyan, ekonomik sorunların sorumluluğunun hükümette olduğunu belirterek, yetkililerin başarısızlıklar için ABD gibi dış güçleri suçlamaktan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.