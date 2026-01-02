İran'da protestolar silahlı çatışmaya dönüştü: Ölü ve yaralılar var!

İran'da protestolar silahlı çatışmaya dönüştü: Ölü ve yaralılar var!
Yayınlanma:
İran’da Aralık ayının son günlerinde hayat pahalılığı ve yerel para biriminin rekor değer kaybı nedeniyle başlayan protestolar, yeni yılın ilk günlerinde şiddetini artırarak devam ediyor. Esnafın destek verdiği gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çıkan çatışmalar can kayıplarına yol açtı.

Ekonomik krizin en yoğun hissedildiği bölgelerden biri olan İran'ın Loristan eyaletinde protestolar silahlı çatışmaya dönüştü. Yarı resmi Fars Haber Ajansı’nın aktardığına göre, Azna kentinde bir grup protestocu polis karakoluna silahlı saldırı düzenledi. Yerel saatle 18.00 sularında karakola girilmeye çalışılmasıyla başlayan çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi ise yaralandı. Olayların ardından bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

TAHRAN ÇARŞISI’NDAN TÜM ÜLKEYE YAYILDI

Protestoların fitili 28 Aralık’ta Tahran Kapalı Çarşı esnafının, döviz kurlarındaki fahiş artışa ve ekonomik darboğaza tepki olarak kepenk kapatmasıyla ateşlenmişti. Kısa sürede birçok kente yayılan eylemlerde, halkın alım gücünün düşmesi ve temel gıda maddelerine yapılan zamlar ana slogan haline geldi. Elburz eyaletinde ise protestolar sırasında kullanılmak üzere patlayıcı madde ürettiği iddia edilen bir atölyeye baskın yapıldı ve 14 kişi gözaltına alındı.

İktidarın enflasyon beklentisi en başından çıkmaza girdi: İşin uzmanı ne olacağını açıkladıİktidarın enflasyon beklentisi en başından çıkmaza girdi: İşin uzmanı ne olacağını açıkladı

HÜKÜMETTEN ÖZ ELEŞTİRİ: "SORUMLU BİZİZ"

İran yönetiminden gelen açıklamalar, önceki yıllardaki sert söylemlerin aksine bu kez ekonomik memnuniyetsizliğin kabul edildiğini gösteriyor. Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, halkın kriz ve zorluklarını tanıdıklarını ifade ederken, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan dikkat çeken bir çıkış geldi. Pezeşkiyan, ekonomik sorunların sorumluluğunun hükümette olduğunu belirterek, yetkililerin başarısızlıklar için ABD gibi dış güçleri suçlamaktan vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Victor’ın sevgilisi gerçeği düğünden önce öğrenince arkasına bakmadan kaçtı
Gerçeği düğünden önce öğrendi!
Victor’ın sevgilisi arkasına bakmadan kaçtı
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Selçuk Bayraktar 100 milyon dolar kaybetti
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
Tanju Çolak: Erden Timur'un neden tutuklandığını ben biliyorum
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
BRICS ülkesi sessizce sahneye hazırlanıyor! 2030’da trilyonluk ekonomiyle sürpriz oyuncu geliyor!
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bankalar yarışa girdi! Yılın ilk emekli promosyonunu vermek istiyorlar
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Bir dönemin sonu: Japonya 20 yıl sonra ikinci sırada
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
Denizin altında 38 km’lik tünelde kapana kısıldılar: Tüm seferler iptal edildi
İstanbul'dan İzmir'e gitmenin maliyeti dudak uçuklattı: Zamlardan sonra gidebilene aşk olsun
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
ABD'den Türkiye'ye korkutan deprem uyarısı! Ne yapacaklarını tek tek açıkladı
Dünya
Almanya’da aşırı sağı destekleyen göçmenler
Almanya’da aşırı sağı destekleyen göçmenler
Suudi Arabistan iki yıl üst üste idam rekoru kırdı
Suudi Arabistan iki yıl üst üste idam rekoru kırdı