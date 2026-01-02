Son dakika | Trump'tan İran'a müdahale sinyali

İran’da ekonomik krizden dolayı geçinemeyen vatandaşlar sokaklara döküldü. Günerdir süre protestolarda güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda en az yedi kişi hayatını kaybederken, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 29 kişi gözaltına alındı.

TRUMP'TAN MÜDAHALE SİNYALİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da süren protestolara ilişkin tehdit dolu açıklamalarda bulundu.

Trump Truth Social adlı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, polisin protestocuları öldürmesi halinde müdahale etmeye hazır olduklarını duyurdu.

Trump, açıklamasında "İran, barışçıl protestocuları vurup şiddet kullanarak öldürürse (ki bu onların alışkanlığıdır), Amerika Birleşik Devletleri onların yardımına koşacaktır. Silahlarımız hazır ve tetikteyiz" ifadelerini kullandı.

İRAN'DA NELER OLUYOR?

İran’da ulusal para birimi riyalin hızla değer kaybetmesiyle başlayan protestolar beşinci gününü geride bırakırken, olaylar giderek daha şiddetli bir hal alıyor. İran merkezli yarı resmi Fars Haber Ajansı, ülkenin güneybatısındaki Lordegan kentinde çıkan çatışmalarda iki kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ajans ayrıca, İran’ın batısındaki Azna kentinde üç, Kouhdasht kentinde ise bir kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Norveç merkezli insan hakları örgütü Hengaw, Marvdasht kentinde Khodadad Shirvani isimli bir gencin güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Hengaw ayrıca Lordegan’da yaşamını yitirenlerin Ahmed Celil ve Seccad Velamaneş adlı protestocular olduğunu duyurdu.

İnsan hakları örgütüne göre, protestolar sırasında farklı kentlerde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı.

POLİS VE BESİC YARALILARI

Devlet medyası, protestocuların taşlı saldırıları sonucunda 13 polis ve Besic üyesinin yaralandığını aktardı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar sırasında araçların ateşe verildiği ve göstericilerin dini yönetime karşı sloganlar attığı görülüyor.

Artan gerilim nedeniyle ülke genelinde “soğuk hava şartları” gerekçesiyle okullar, üniversiteler ve bazı kamu kurumlarında tatil ilan edildi.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Gösteriler, İran riyalinin serbest piyasada hızla değer kaybetmesiyle tetiklendi. Temmuz ayında 1 milyon riyalin altında olan dolar kuru, son aylarda keskin biçimde yükseldi. 28 Aralık Pazar günü dolar kuru 1 milyon 440 bin riyalin üzerine çıkarken, resmi verilere göre yıllık enflasyon oranı yüzde 52’yi aştı.

İlk protestolar 28 Aralık’ta Tahran’da elektronik mağazalarının yoğun olduğu Alaeddin Pasajı’nda başladı. Artan maliyetler ve ekonomik daralma nedeniyle iş yerlerini kapatan esnaf, kısa sürede Büyük Çarşı ve diğer ticaret merkezlerine yayıldı. Üçüncü günde birçok noktada kepenkler kapandı.

Salı günü protestolar İsfahan, Kerec, Kirmanşah, Meşhed ve Şiraz gibi kentlere sıçrarken, Tahran’da İran Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Şehid Beheşti Üniversitesi ve Tahran Üniversitesi dahil olmak üzere çok sayıda üniversitede de gösteriler düzenlendi.

SERT VE KARARLI MÜDAHALE UYARISI

Güvenlik güçleri ve Besic birlikleri protestolara sert müdahalede bulunurken, kent merkezlerinde önlemler artırıldı. Reformist Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, hükümetinin protestocuların “meşru taleplerini” dinleyeceğini belirterek, dış baskılara karşı ulusal birlik çağrısı yaptı.

Öte yandan, Merkez Bankası Başkanı istifa etti ve yerine eski başkan Abdülnasır Hemmati atandı. Ancak İran’ın Dini Lideri Ali Hamaney ve üst düzey siyasi elitlerden protestolara ilişkin net bir açıklama henüz gelmedi.

İran Başsavcısı Muhammed Movahedi-Azad, ekonomik protestoların meşru olduğunu kabul ederken, “kamu düzenini bozma, kamu malına zarar verme veya dış kaynaklı senaryoların uygulanması” halinde sert ve kararlı müdahale yapılacağı uyarısında bulundu.