İran yanıyor: 36 ölü, bin 200 yaralı

İran'da 28 Aralık'ta patlak veren ve kısa sürede rejim karşıtı bir isyana dönüşen protestolar, ülkenin dört bir yanını sardı. 31 eyaletin 27'sine yayılan gösterilerde can kaybı her geçen gün artıyor. İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı verilerine göre şu ana kadar 36 kişi hayatını kaybederken, bin 200'den fazla kişi yaralandı. Fars Haber Ajansı ise çatışmalarda 250 polis ve 45 Devrim Muhafızı üyesinin yaralandığını duyurdu.

EKONOMİ ÇÖKTÜ, HÜKÜMETTEN "7 DOLAR" YARDIM TEKLİFİ!

Protestoların fitilini ateşleyen ekonomik kriz ise derinleşiyor. Hükümet sözcüsü Fatameh Mohajerani, halkın alım gücünü korumak iddiasıyla aylık 7 dolar ödeme yapılacağını açıkladı. Ancak asgari geçim için 200 doların gerektiği ülkede bu rakam tepki çekti.

İran'dan 7 dolarlık isyan bastırma tarifesi

Üstelik İran Merkez Bankası, yangına körükle gidecek bir karara imza attı. İthalatçı ve üreticilere sağlanan sübvansiyonlu döviz kurunda kesintiye gidildi. Bu hamlenin, halihazırda 1 doların 1 milyon 460 bin riyale dayandığı piyasada fiyatları uçurması ve sokakları daha da karıştırması bekleniyor.

HASTANELERE GAZLI MÜDAHALE

Olayların şiddeti artarken, güvenlik güçlerinin hastanelere girdiği iddiaları dünyayı ayağa kaldırdı. İlam kentindeki İmam Humeyni Hastanesi'ne sığınan göstericilere Devrim Muhafızları ve polis özel kuvvetlerinin gaz bombasıyla saldırdığı, kapıları kırarak içeridekilere şiddet uyguladığı öne sürüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu durumu "insanlığa karşı işlenmiş suç" olarak nitelendirerek Tahran yönetimini sert dille kınadı.

NETANYAHU VE PEHLEVİ'DEN "DEVRİM" MESAJLARI

Sokaktaki kaos, uluslararası arenada "rejim değişikliği" senaryolarını da beraberinde getirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, protestoları "Halkın kaderini eline alacağı belirleyici bir an" olarak tanımlarken, Tahran'ı "Saldırıya uğrarsak sonuçları ağır olur" dedi.

ABD'de sürgünde yaşayan devrik lider Şah Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi ise Washington Post'a yazdığı makalede "Rejim çatırdıyor, meşruiyetini kaybetti" dedi. Pehlevi, Trump'ın İran halkına destek verdiğini belirterek, "Tiran rejiminden kurtulma vakti geldi" çağrısında bulundu.

CENAZE SONRASI BANKALAR ATEŞE VERİLDİ

Melikşahi’de ise protestolarda ölenlerin cenaze töreni yeni bir çatışmaya sahne oldu. Törenin ardından öfkeli kalabalık 3 bankayı ateşe verdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bir kişi daha yaşamını yitirdi. İran sokakları, hem ekonomik çöküşün hem de siyasi baskının gölgesinde kaynamaya devam ediyor.