İran yanıyor: 36 ölü, bin 200 yaralı

İran yanıyor: 36 ölü, bin 200 yaralı
Yayınlanma:
İran'da ekonomik kriz ve baskılara karşı başlayan öfke seli durdurulamıyor. 27 eyalete sıçrayan protestolarda bilanço ağırlaşırken, Tahran yönetiminin halkı susturmak için önerdiği "aylık 7 dolar" yardım teklifi ateşe benzin döktü. Hastane baskınlarının yaşandığı, bankaların yakıldığı ülkede kaos sürerken, Netanyahu ve Pehlevi'den "rejim değişikliği" sinyalleri geliyor.

İran'da 28 Aralık'ta patlak veren ve kısa sürede rejim karşıtı bir isyana dönüşen protestolar, ülkenin dört bir yanını sardı. 31 eyaletin 27'sine yayılan gösterilerde can kaybı her geçen gün artıyor. İnsan Hakları Aktivistleri Ajansı verilerine göre şu ana kadar 36 kişi hayatını kaybederken, bin 200'den fazla kişi yaralandı. Fars Haber Ajansı ise çatışmalarda 250 polis ve 45 Devrim Muhafızı üyesinin yaralandığını duyurdu.

image.jpg

EKONOMİ ÇÖKTÜ, HÜKÜMETTEN "7 DOLAR" YARDIM TEKLİFİ!

Protestoların fitilini ateşleyen ekonomik kriz ise derinleşiyor. Hükümet sözcüsü Fatameh Mohajerani, halkın alım gücünü korumak iddiasıyla aylık 7 dolar ödeme yapılacağını açıkladı. Ancak asgari geçim için 200 doların gerektiği ülkede bu rakam tepki çekti.

İran'dan 7 dolarlık isyan bastırma tarifesiİran'dan 7 dolarlık isyan bastırma tarifesi

Üstelik İran Merkez Bankası, yangına körükle gidecek bir karara imza attı. İthalatçı ve üreticilere sağlanan sübvansiyonlu döviz kurunda kesintiye gidildi. Bu hamlenin, halihazırda 1 doların 1 milyon 460 bin riyale dayandığı piyasada fiyatları uçurması ve sokakları daha da karıştırması bekleniyor.

6866f078-f2a3-42fc-8f5e-7b8e29a0.jpg

HASTANELERE GAZLI MÜDAHALE

Olayların şiddeti artarken, güvenlik güçlerinin hastanelere girdiği iddiaları dünyayı ayağa kaldırdı. İlam kentindeki İmam Humeyni Hastanesi'ne sığınan göstericilere Devrim Muhafızları ve polis özel kuvvetlerinin gaz bombasıyla saldırdığı, kapıları kırarak içeridekilere şiddet uyguladığı öne sürüldü. ABD Dışişleri Bakanlığı, bu durumu "insanlığa karşı işlenmiş suç" olarak nitelendirerek Tahran yönetimini sert dille kınadı.

im-83148899.jpg

NETANYAHU VE PEHLEVİ'DEN "DEVRİM" MESAJLARI

Sokaktaki kaos, uluslararası arenada "rejim değişikliği" senaryolarını da beraberinde getirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, protestoları "Halkın kaderini eline alacağı belirleyici bir an" olarak tanımlarken, Tahran'ı "Saldırıya uğrarsak sonuçları ağır olur" dedi.

e3a6a25adeb6de3d1c09067305a61548.jpg

ABD'de sürgünde yaşayan devrik lider Şah Rıza Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi ise Washington Post'a yazdığı makalede "Rejim çatırdıyor, meşruiyetini kaybetti" dedi. Pehlevi, Trump'ın İran halkına destek verdiğini belirterek, "Tiran rejiminden kurtulma vakti geldi" çağrısında bulundu.

skynews-iran-protests-7122338.jpg

CENAZE SONRASI BANKALAR ATEŞE VERİLDİ

Melikşahi’de ise protestolarda ölenlerin cenaze töreni yeni bir çatışmaya sahne oldu. Törenin ardından öfkeli kalabalık 3 bankayı ateşe verdi. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle bir kişi daha yaşamını yitirdi. İran sokakları, hem ekonomik çöküşün hem de siyasi baskının gölgesinde kaynamaya devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Ne şeker ne tuz! Afiyetle zehirlenmenin en lezzetli yolu
Dünya
Beyaz Saray Grönland'a askeri müdahaleyi açıkladı: Trump çok ciddiymiş
Beyaz Saray Grönland'a askeri müdahaleyi açıkladı: Trump çok ciddiymiş
Soğuk Savaş’ın simge lideri Ronald Reagan'ın oğlu vefat etti: Babası gibi oyuncuydu
Soğuk Savaş’ın simge lideri Ronald Reagan'ın oğlu vefat etti: Babası gibi oyuncuydu