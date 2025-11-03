Louvre Müzesi soygununda sır perdesi aralanıyor! Şok detaylar ortaya çıktı

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi'nde gerçekleşen ve büyük yankı uyandıran mücevher soygununun, organize bir suç şebekesi tarafından değil, "küçük çaplı suçlular" tarafından yapıldığı açıklandı. Paris Savcısı Laure Beccuau, yakalanan şüphelilerin profillerinin profesyonel hırsızlardan çok, yerel ve sabıkalı kişilere uyduğunu belirtti.

Bundan iki hafta önce, Pazar günü gündüz gözüyle gerçekleşen olayda hırsızlar, müzenin dışına çalıntı bir kamyon park etmiş ve mobilya asansörü kullanarak birinci kata ulaşmıştı. Yedi dakikadan kısa süren soygunda, aralarında Napolyon'un eşlerine ait paha biçilmez parçaların da bulunduğu yaklaşık 88 milyon Euro değerindeki kraliyet mücevherlerini çalan hırsızlar, scooterlarla olay yerinden kaçmıştı.

AMATÖR HATALAR HIRSIZLARI ELE VERDİ

Fransız medyası, hırsızların olay yerinde bıraktığı izler nedeniyle soygunu "amatörce" olarak nitelendiriyor. Kaçış sırasında en değerli parçalardan biri olan İmparatoriçe Eugénie'ye ait altın ve pırlantalarla süslü tacı düşüren soyguncuların, olay yerinde DNA izi taşıyabilecek aletler bıraktığı ortaya çıktı.

Savcı Beccuau, yaptığı açıklamada, "Bu, organize suçun üst kademeleriyle ilişkilendirdiğimiz bir suç tipi değil" ifadelerini kullandı. Suçlamaları kabul eden şüphelilerin tamamının, Paris'in kuzeyindeki, ülkenin en yoksul bölgelerinden biri olan Seine-Saint-Denis'den geldiğini ekledi.

ŞÜPHELİLER ARASINDA ÇOCUKLU BİR ÇİFT DE VAR

Soruşturma kapsamında şu ana kadar dört kişi hakkında dava açıldı. Şüphelilerden 37 yaşındaki bir erkek ve 38 yaşındaki partneri, soygun sırasında kullanılan asansörde DNA'larının bulunmasının ardından tutuklandı. Çocuk sahibi olan çiftin olayla ilgilerini reddettiği belirtildi.

Daha önce yakalanan 34 ve 39 yaşlarındaki diğer iki şüphelinin ise suça karıştıklarını kısmen itiraf ettikleri öğrenildi. Savcı, bu üç erkek şüphelinin de hırsızlık dahil çeşitli suçlardan sabıka kaydının bulunduğunu ve en az bir failin hala firarda olduğunu açıkladı.

Paha biçilmez mücevherler henüz bulunamazken, savcılık eserlerin karaborsada satılma ihtimali de dahil olmak üzere tüm olasılıkların değerlendirildiğini bildirdi.