Louvre Müzesi’nden kraliyet mücevherlerini çalmışlardı! 1 kişi daha tutuklandı

Fransa’daki ünlü Louvre Müzesi’nde, 19 Ekim günü “ulusal utanç” olarak nitelendirilen bir soygun meydana gelmiş ve soygun sırasında Napolyon ve İmparatoriçe’ye ait koleksiyondan dokuz mücevher çalınmıştı. Büyük bir yankı uyandıran soygunun ardından, müzede olağanüstü güvenlik önlemleri alınmıştı.

KRALİYET MÜCEVHERLERİNİ ÇALDILAR!

Kapüşonlu hırsızlar, inşaat çalışmalarının olduğu Seine Nehri tarafındaki cepheden müzeye girerek pencereleri kırmış ve Fransız kraliyet mücevherlerinin bir bölümünün sergilendiği Galerie d’Apollon (Apollo Galerisi)’ne girmişti.

Hırsızlar, Napolyon ve İmparatoriçe’ye ait koleksiyondan dokuz mücevheri çalarak müzeden kaçmıştı.

1 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI!

Meydana gelen soyguna ilişkin bu hafta gözaltına alınan 5 şüpheli hakim karşısına çıkarıldı. 3 kişi serbest bırakılırken, aralarında bir kadının da olduğu diğer 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Hakkında organize hırsızlık suçuna iştirak etmek ve suç örgütü kurmaktan soruşturma açılan 38 yaşındaki kadın tutuklandı. Bu kapsamda, müze soygununa ilişkin tutuklananların sayısı 3’e yükseldi.