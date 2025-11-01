Louvre Müzesi için yeni karar! Yıl sonuna kadar süre verildi

Louvre Müzesi için yeni karar! Yıl sonuna kadar süre verildi
Yayınlanma:
Paris'te Louvre Müzesi'nde tarihi eser hırsızlığı olayının ardından ek güvenlik tedbirlerinin devreye sokulacağı belirtildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te tarihi eserlerin çalındığı Louvre Müzesi için ek güvenlik önlemlerinin devreye sokulacağı belirtildi.

Fransa Kültür Bakanı Rachida Dati, katıldığı bir programda, başkent Paris’teki Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de gerçekleşen soygunla ilgili açıklamalarda bulundu. Dati, soruşturmanın Louvre Müzesi’ne yönelik soygun ve yetkisiz giriş tehlikesinin 20 yıldan uzun süredir hafife alınmasının bir göstergesi olduğunu söyledi.

YIL SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ

Louvre Müzesi’ne yetkisiz girişleri ve araçlı saldırı ihtimallerini engellemeye yönelik güvenlik tedbirlerinin en geç yıl sonunda yürürlüğe gireceğini bildiren Dati, Louvre Müzesi Müdürü Laurence Des Cars’a müze konseyini toplama talimatı verdiğini söyledi.

Louvre Müzesi çalınan mücevherlerin sigortalı olmadığını kabul ettiLouvre Müzesi çalınan mücevherlerin sigortalı olmadığını kabul etti

Louvre Müzesi için yeni bir emniyet ve güvenlik birimi oluşturmaları gerektiğini kaydeden Dati, bu sayede müzeye yönelik hırsızlık ve yetkisiz giriş risklerine karşı tutarlı bir strateji geliştirebileceklerini vurguladı.

louvre-muzesinde-guvenlik-onlemleri-sik-994355-295011.jpgMüzenin güvenliğinden sorumlu personelin de daha fazla eğitim alacağını kaydeden Dati, eski ve kullanılamaz durumda olan veya eksik ekipmanların yenileneceğini ifade etti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

