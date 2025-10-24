Louvre Müzesi çalınan mücevherlerin sigortalı olmadığını kabul etti

Çalınan eşyaların bulunmaması halinde herhangi bir tazminat ödenmeyecektir.

Fransız yetkililer, Louvre mücevher soygununun eşi benzeri görülmemiş kolaylığından ve müzenin güvenlik sistemlerinin "modası geçmiş ve yetersiz" olduğunu gösteren denetimlerden hâlâ şaşkın .

ArtNews'in edindiği bilgiye göre, Emmanuel Macron hükümeti çalınan mücevherlerin özel sigortalı olmadığını açıkladı .

TAZMİNAT SÖZ KONUSU OLMAYACAK

Fransa Kültür Bakanlığına göre, polisin bunları bulamaması halinde, değeri yaklaşık 88 milyon euro olan çalıntı eşyaların kaybı için tazminat ödenmeyecek. Oysa çalınan eşyaların tarihi değeri paha biçilemez.

Polis soruşturmayı sürdürüyor ancak sahadaki ipuçları zayıf.

Fransa ulusal koleksiyondan sorumlu

Le Parisien gazetesinin aktardığı habere göre, Kültür Bakanlığı sözcüsü , ulusal müzelerdeki eserlerin olağan depo yerlerinde saklanması durumunda devletin kendi sigortacısı gibi davrandığını söyledi.

“Fransız devleti, ulusal koleksiyonundaki sanat eserleri ve objelerden genellikle sorumludur ve müzeler, eserleri taşırken veya başka bir kuruma ödünç verirken neredeyse her zaman sigorta satın alırlar.”