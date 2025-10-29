Louvre Müzesi'nde çalınan tarihi eserler hala bulunamadı

Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde 19 Ekim’de gerçekleşen soygunda çalınan tarihi mücevherlerin henüz bulunamadığı açıklandı. Paris Savcısı Laure Beccuau, yürütülen soruşturmada önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

Beccuau, basın toplantısında yaptığı açıklamada, gözaltındaki iki kişinin “takıları çalmak için Apollo Galerisi’ne giren kişiler olmakla” suçlandığını söyledi. Savcı, şüphelilerin suçlarını kısmen itiraf ettiklerini aktararak, haklarında “organize hırsızlık” suçlamasıyla dava açılmasının beklendiğini ifade etti.

Çalınan mücevherlerin henüz bulunamadığını belirten Beccuau, “Bir gün bulunacaklarına ve Louvre’a, dolayısıyla Fransız halkına geri döneceklerine dair umudumu koruyorum.” dedi.

Savcı, hırsızların kaçarken düşürdüğü İmparatoriçe Eugenie’ye ait tacın ciddi şekilde hasar gördüğünü, ancak olayda müze içinden bir işbirliği tespit edilmediğini vurguladı. Beccuau ayrıca, “Bu tarihi eserlerin satılması mümkün değil. Kim satın alırsa, hırsızlık suçunu gizleme suçunu da işlemiş olur.” uyarısında bulundu.

DNA ÖRNEKLERİYLE TESPİT EDİLDİLER

Gözaltına alınan zanlılardan birinin 2010’dan bu yana Fransa’da yaşayan 34 yaşındaki bir Cezayirli, diğerinin ise 39 yaşında Fransa doğumlu bir Fransız vatandaşı olduğu açıklandı. Şüphelilerin kimliği, motosiklet ve kırık camlarda bulunan DNA örnekleriyle tespit edildi.

Savcılık, soyguna fiilen katılan 4 kişinin daha geniş bir suç örgütüyle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Zanlılar, “organize hırsızlık” suçundan 15 yıl, “suç örgütü” kurmaktan ise 10 yıl hapis cezası riskiyle karşı karşıya.

88 MİLYON AVROLUK KAYIP

Louvre’daki soygun 19 Ekim sabahı sadece 7 dakika sürdü. Hırsızlar, Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği Apollo Galerisi’nden “paha biçilemez” 9 eseri çaldı. Düşen taç dışında kalan 8 mücevher hâlâ kayıp.

Sayıştay raporuna göre müzede güvenlik önlemlerinin uygulanmasında “ciddi gecikmeler” yaşanmış, bu da sistemde açık oluşturmuştu. Olayın ardından Müze Müdürü Laurence Des Cars, istifasını sunmuş ancak Kültür Bakanı Rachida Dati tarafından reddedilmişti.

Müzedeki bazı değerli eserler, güvenlik gerekçesiyle Fransa Merkez Bankası’na taşındı. Çalınan eserlerin maddi değerinin yaklaşık 88 milyon avro olduğu tahmin ediliyor.