Fed faiz kararını açıkladı: Dolar ve altın uçtu euro ile gümüş rekor kırdı

ABD Merkez Bankası (Fed), yılın son para politikası toplantısından beklenen faiz indirimi kararını açıkladı. Fed, politika faizini 25 baz puan indirerek %3,50-3,75 bandına çekti. Kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı duyuruldu.

ALTIN VE DÖVİZ HAREKETLİ

Faiz kararı sonrası piyasalarda hareketlilik yaşandı. Karar anında 4.188 dolar seviyesine gerileyen ons altın, Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının başlamasıyla yeniden yükselişe geçerek 4.238 dolara çıktı. Gram altın ise 5.733 TL'den işlem görürken, Powell'ın konuşmasıyla 5.804 TL'ye yükseldi.

EURO/TL TARİHİ ZİRVEDE

Döviz piyasasında ise Euro/TL, %0,6'lık artışla 49,84 seviyesini görerek tarihi bir zirveyi test etti. Dolar/TL ise 42,5597'den alıcı buldu.

GÜMÜŞ REKOR KIRDI

Gümüş fiyatları, yapay zeka, veri merkezleri ve elektrikli araç sektöründeki artan talep nedeniyle rekor seviyelere ulaştı. Ons gümüş, 61,47 dolarla tarihi zirvesini gördü. Spot gümüş ise 61,17 dolardan işlem görüyor.

FAİZ KARARINA İKİ TARAFLI MUHALEFET

Fed'den yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran'ın daha agresif bir 50 baz puanlık indirim istediği, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ve Kansas City Fed Başkanı Jeffrey Schmid'in ise faizi sabit tutmaktan yana olduğu için karara karşı oy kullandığı belirtildi.

FED: EKONOMİK FAALİYET ILIMLI, İSTİHDAM YAVAŞLADI

Fed'in politika bildirisinde, mevcut göstergelerin ekonomik faaliyetin ılımlı bir hızda genişlediğini gösterdiği ifade edildi. Açıklamada, bu yıl istihdam artışının yavaşladığı ve işsizlik oranının eylül ayına kadar hafifçe yükseldiği kaydedildi. Fed, geçen yıl eylül ayında 4 yıl aradan sonra başlattığı faiz indirim sürecini bu kararla devam ettirmiş oldu.