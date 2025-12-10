Son Dakika | Fed faiz kararını açıkladı: Altın ve dolar nasıl tepki verdi? İşte tüm merak edilenler...

Para ve emtia piyasalarının merakla beklediği Fed faiz kararı açıklandı. ABD Merkez Bankası aralık ayında politika faizini 25 baz puan düşürerek % 4.00 seviyesinden % 3.75’e çekti.

Gümüşü olanlar yaşadı! Fed kararı öncesi rekor!

ALTIN VE DOLAR YATIRIMCISI MERAKTA

Fed faiz kararı sonrası altın ve dolar yatırımcıları da piyasadaki seyrin ne olacağını merak ediyor. Altının gram fiyatı son haftalarda 5.700-5.800 TL bandında sıkışırken, yurt içinde dolar/TL 42.60 seviyelerinde dalgalanıyor.

FED FAİZLERİ DAHA DA DÜŞÜRÜR MÜ?

Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından gözler piyasalara döndü. Özellikle altın ve dolar için beklentiler merak konusu oldu.

Konuyla ilgili milliyet.com.tr’ye açıklamada bulunan ekonomist Hikmet Baydar, merak edilenleri şöyle açıkladı:

"25 baz puan indirimi piyasa beklentileri çerçevesinde gerçekleştirdi. Bu karar 9’a 3 oyla alındı. Her geçen gün ret oyu verenlerin artması içeride Trump’ın faizleri aşırı indirmesi konusundaki baskıyı gösteriyor. Henüz Trump içeride söz geçirecek çoğunluğu elde etmiş değil. Mayıs’a kadar bu şekilde giderse Trump’ın istediği pek olmayacak gibi gözüküyor. Powell’ın konuşmaları ‘güvercin mi olacak şahin mi olacak?’ Ocak ayında faiz indirimleri gelir mi? Piyasa bunun cevabını arayacak. Powell gittikten sonra Trump’ın talebi çerçevesinde hızlı faiz indirimleri olacak gibi gözüküyor.

ALTIN FİYATLARI İÇİN YENİ TAHMİN

Ons altın 4.200 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. ‘Bundan sonra altında yukarı hareket olur mu?’ sorusunun cevabı Powell'ın açıklamaları sonrası netleşecek. Altının gece kapanışı çok önemli. Günün en yükseğinden kapatırsa o zaman yeni zirve deneme ihtimalini artıracak.

"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GÖREBİLİRİZ"

Ons altında şu anda büyük bir hareket olmadığına göre gram altın da en fazla 6.000 TL’yi deneyebilir. Şu anda 25 baz puan fiyatta agresif bir harekete yol açmadı. Piyasanın beklediği oldu zaten. Eğer bugün ons altın günü maksimum seviyelerden kapatırsa 6.000 TL seviyelerini önümüzdeki hafta içinde görebiliriz. Kapatamazsa yatay seviyelerde dalgalanmaya devam edecektir. Powell’ın mesajları altında yönün belirlenmesinde önem taşıyor. Ocakta faiz indirimi beklentiler azalırsa o zaman altında satış gelebilir. Piyasa ocak ayında bir faiz indirimi olabileceğini de fiyatlıyordu.

DOLAR VE EURODA YÖN NE OLUR?

Faiz indirimleri zaten doların aleyhine, doları zayıflatan bir unsur. ABD tahvillerine satış geliyor. Dolar için çok fazla bir beklentim yok. Yıllık bazda 2026’da %12 civarında artmasını bekliyorum. Aylık bazda da yükselişler yüzde 1 civarında artabilir. Faiz indirimleri agresif devam ederse doların ciddi şekilde dünyada değer kaybı olacak. Önümüzdeki yıl doların kaybedeceği, euronun kazanacağı bir yıl olabilir. Euro dolar partilesi 1.20’nin üzerini deneyebilir.”