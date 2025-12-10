Gümüşü olanlar yaşadı! Fed kararı öncesi rekor!

Piyasaların kader günü geldi çattı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi altında "fırtına öncesi sessizlik" hakimken, gümüş cephesinde rekor üstüne rekor kırılıyor. Yapay zeka ve teknoloji sanayisinin talebiyle patlama yapan gümüşün onsu 61 doları aşarak tarihi zirvesini gördü. Altın yatırımcısı ise saat 21.00'de açıklanacak karara kilitlendi.

Altın fiyatları Fed'e odaklandı!

Küresel piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı öncesinde değerli metallerde ayrışma yaşanıyor. Altın, kritik toplantı öncesi temkinli ve yatay bir seyir izlerken, gümüş yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

ALTINDA 'BEKLE-GÖR' MODU

Fed'in bugün sona erecek toplantısından çıkacak karar öncesi altının ons fiyatı 4 bin 207 dolar seviyesinde dengelendi.

İç piyasada ise gram altın ekranlarda 5 bin 759 TL'den işlem görüyor. Ancak vatandaşın nabzının attığı Kapalıçarşı'da durum farklı; gram altın 5 bin 840 TL'den, çeyrek altın ise 9 bin 519 TL'den alıcı buluyor.

GÜMÜŞTE TARİHİ ZİRVE: 61 DOLARI AŞTI

Sanayinin ve teknolojinin vazgeçilmezi gümüş ise durdurulamıyor. Yapay zeka teknolojileri, veri merkezleri ve elektrikli araç üretimindeki yoğun talep artışı, gümüş fiyatlarını uçurdu.

Ons gümüş sabah saatlerinde 61,47 dolar seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

GÖZLER KARARDA

İki gündür devam eden Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, bu akşam Türkiye saati ile 21.00'de sona erecek ve faiz kararı dünyaya duyurulacak.

Kararın hemen ardından Fed Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçecek. Piyasalar şu an Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimalini yüzde 88 olarak fiyatlıyor.