Gümüşü olanlar yaşadı! Fed kararı öncesi rekor!

Gümüşü olanlar yaşadı! Fed kararı öncesi rekor!
Yayınlanma:
Gümüş fiyatları Fed'in bu akşam açıklayacağı faiz kararı öncesi tırmanışa geçerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Piyasaların kader günü geldi çattı. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi altında "fırtına öncesi sessizlik" hakimken, gümüş cephesinde rekor üstüne rekor kırılıyor. Yapay zeka ve teknoloji sanayisinin talebiyle patlama yapan gümüşün onsu 61 doları aşarak tarihi zirvesini gördü. Altın yatırımcısı ise saat 21.00'de açıklanacak karara kilitlendi.

Altın fiyatları Fed'e odaklandı!Altın fiyatları Fed'e odaklandı!

Küresel piyasaların merakla beklediği Fed faiz kararı öncesinde değerli metallerde ayrışma yaşanıyor. Altın, kritik toplantı öncesi temkinli ve yatay bir seyir izlerken, gümüş yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor.

ALTINDA 'BEKLE-GÖR' MODU

2024/03/11/ons-altin-hxc4.webp

Fed'in bugün sona erecek toplantısından çıkacak karar öncesi altının ons fiyatı 4 bin 207 dolar seviyesinde dengelendi.

İç piyasada ise gram altın ekranlarda 5 bin 759 TL'den işlem görüyor. Ancak vatandaşın nabzının attığı Kapalıçarşı'da durum farklı; gram altın 5 bin 840 TL'den, çeyrek altın ise 9 bin 519 TL'den alıcı buluyor.

GÜMÜŞTE TARİHİ ZİRVE: 61 DOLARI AŞTI

2023/12/07/gumus.jpg

Sanayinin ve teknolojinin vazgeçilmezi gümüş ise durdurulamıyor. Yapay zeka teknolojileri, veri merkezleri ve elektrikli araç üretimindeki yoğun talep artışı, gümüş fiyatlarını uçurdu.

Ons gümüş sabah saatlerinde 61,47 dolar seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

GÖZLER KARARDA

İki gündür devam eden Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı, bu akşam Türkiye saati ile 21.00'de sona erecek ve faiz kararı dünyaya duyurulacak.

Trump yeni Fed Başkanı için kararını verdi!Trump yeni Fed Başkanı için kararını verdi!

Kararın hemen ardından Fed Başkanı Jerome Powell kameraların karşısına geçecek. Piyasalar şu an Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimine gitme ihtimalini yüzde 88 olarak fiyatlıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Cumhurbaşkanı'nın KDV iadesi yetkisi iptal edildi
Naci Görür net ifadelerle duyurdu: Burada deprem bekliyoruz
Sibirya soğukları geliyor! Buz gibi hava dalgası Türkiye’ye giriş yapmak üzere
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
Emeklilere 500 bin TL borç kapatma kredisi: Devlet bankası duyurdu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
1 milyon lira faizsiz kredi verecek: Şartları belli oldu
İddianamede 'İBB yaptı' denilen dökümü AKP'li belediye talep etmiş!
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
NASA risk oranını açıkladı: Kuyruklu yıldız bu ay geliyor
Emekliye refah payı geliyor mu? Altı puanlık dokunuş masada!
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
TRT dev maç öncesi müjdeyi verdi: Şifresiz yayınlanacak
Meteoroloji’den 4 il için kar ve don uyarısı: Sabah başlıyor, geceye kadar sürecek
Ekonomi
Sanayi düze çıkamıyor: Asgari ücrette düşük zam riski!
Sanayi düze çıkamıyor: Asgari ücrette düşük zam riski!
İktidar TÜİK enflasyonunu daha da düşürecek formülü buldu!
İktidar TÜİK enflasyonunu daha da düşürecek formülü buldu!
İktidar medyası açık açık yazdı: Masadaki asgari ücret rakamı çoktan belli!
İktidar medyası açık açık yazdı: Masadaki asgari ücret rakamı çoktan belli!