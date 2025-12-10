Trump yeni Fed Başkanı için kararını verdi!

ABD Başkanı Donald Trump, Pennsylvania'da düzenlediği bir mitingde ekonomi politikaları ve Amerikan Merkez Bankası (Fed) hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Trump, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini yineledi.

TRUMP: "FED'İN KÖTÜ BİR BAŞKANI VAR, DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIZ"

Mitingde konuşan Trump, "Fed'in kötü bir başkanı var, bir değişiklik yapacağız" ifadesini kullandı. Bu sözleriyle, Powell'ın görev süresinin bitimine yaklaşık bir yıl kala başkanlık değişikliği sinyali verdi.

JOE BIDEN’A "OTOMATİK İMZA" SUÇLAMASI

Trump, bir diğer iddiasında eski Başkan Joe Biden'ın, Fed Yönetim Kurulu'na atadığı bazı üyelerin atama belgelerini "otomatik imza" (autopen) ile imzalamış olabileceğini öne sürdü. Bu iddiayı inceleyeceklerini belirten Trump, yanında bulunan Hazine Bakanı Scott Bessent'ten konuyu kontrol etmesini istedi.

"YENİ FED BAŞKANI İÇİN KİMİ İSTEDİĞİME DAİR İYİ BİR FİKRİM VAR"

Başkan Trump, Pennsylvania'ya giderken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada ise yeni Fed başkanı adayına ilişkin soruları yanıtladı. Fed'in eski yönetim kurulu üyelerinden Kevin Warsh ile görüşeceği yönündeki bir soru üzerine Trump, "Birkaç farklı kişiyi değerlendireceğiz, ama kimi istediğime dair oldukça iyi bir fikrim var" şeklinde konuştu. Bu ifade, Trump'ın halihazırda bir isme yoğunlaştığını düşündürdü.