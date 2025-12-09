New York borsası Fed kararı haftasını düşüşle açtı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü düşüşle tamamladı. Fed’in para politikası kararını açıklayacağı çarşamba günü öncesinde pay piyasalarında genel olarak negatif bir seyir hakim oldu. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,45 azalışla 47.739,32 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,35 düşüşle 6.846,51 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,14 hafif kayıpla 23.545,90 puana indi.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİLERİ PİYASALARI ETKİLİYOR

Analistler, Fed’in bu hafta faiz indirimine gideceği beklentisinin sürdüğünü belirtti. Geçen hafta açıklanan eylül ayı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin yıllık bazda beklentilerin altında gelmesinin, merkez bankasına faiz indirim için biraz daha alan açtığı yorumları yapıldı. Ancak analistler, Fed Başkanı Jerome Powell’dan temkinli açıklamalar gelmesi veya yetkililer arasında görüş ayrılıkları olması durumunda piyasalardaki risk algısının artabileceği uyarısında da bulundu.

NETFIX VE PARAMOUNT SAVAŞI HİSSELERİ ETKİLEDİ

Geçen hafta duyurulan iki büyük satın alma teklifi, ilgili şirketlerin hisselerinde hareketliliğe yol açtı. Netflix’in Warner Bros’u 82,7 milyar dolar işletme değeriyle satın alma anlaşması ve Paramount’un 108,4 milyar dolarlık rakip teklifi piyasaların gündemindeydi. Netflix hisseleri yüzde 3’ün üzerinde değer kaybederken, Warner Bros. Discovery hisseleri yüzde 4,4, Paramount hisseleri ise yüzde 9 değer kazandı.

TRUMP’TAN SATIN ALMA SAVAŞI YORUMU

ABD Başkanı Donald Trump, iki şirketin Warner Bros için verdiği mücadeleye ilişkin görüşlerini tekrarladı. Netflix ve Paramount’un pazar paylarının incelenmesi gerektiğini söyleyen Trump, “Yani, hiçbiri benim özellikle dostum değil. Doğru olanı yapmak istiyorum” dedi. Trump, damadı Jared Kushner’in Paramount lehine desteğinin kendi kararını etkilemeyeceğini, onunla bu konuyu konuşmadıklarını ifade etti.

NVIDIA HİSSELERİ YÜKSELDİ

Teknoloji şirketi Nvidia’nın hisseleri ise olumlu bir habere tepki verdi. ABD’nin, şirketin H200 yapay zeka çiplerinin Çin’e sevkine izin vereceği yönündeki haberlerin ardından Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 2 değer kazandı.