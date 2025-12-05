New York borsası karışık seyretti: Gözler Fed kararında

New York borsası karışık seyretti: Gözler Fed kararında
Yayınlanma:
New York borsası, Fed'in toplantısı öncesinde karışık bir seyirle kapandı. Dow Jones hafif düşerken, S&P 500 ve Nasdaq küçük artışlar kaydetti.

New York borsası, günü farklı yönlerde hareket eden endekslerle tamamladı. Yatırımcıların odağında, gelecek haftaki Fed toplantısı öncesinde açıklanan makroekonomik veriler vardı.

ENDEKSLER KARIŞIK SEYRETTİ

Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,07 değer kaybederek 47.851,16 puana geriledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0,11 artışla 6.856,94 puana çıktı. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi yüzde 0,22 yükselerek 23.505,14 puana ulaştı.

New York borsası haftanın ilk günü düştüNew York borsası haftanın ilk günü düştü

İSTİHDAM VE SİPARİŞ VERİLERİ KARMAŞIK SİNYALLER VERDİ

Haftalık işsizlik başvuruları Eylül 2022'den bu yana en düşük seviyeye inerken, kasım ayında açıklanan işten çıkarma sayılarında yıllık bazda yüzde 24'lük bir artış kaydedildi. Eylül ayı fabrika siparişleri ise beklentilerin altında kalan yüzde 0,2'lik artışla geldi.

New York borsası dünkü seyrini terse çevirdiNew York borsası dünkü seyrini terse çevirdi

FED BEKLENTİLERİ GÜÇLÜ

Para piyasalarında, Fed'in 9-10 Aralık'taki toplantısında politika faizini 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 87 olarak fiyatlanıyor. Analistler, cuma günü açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) enflasyon verilerinin de yakından izleneceğini belirtti.

ŞİRKET HİSSELERİNDE FARKLI PERFORMANSLAR

Meta'nın hisseleri, CEO Mark Zuckerberg'in metaverse bütçesini azaltmayı değerlendirdiği haberleriyle yüzde 3,4 değer kazandı. Salesforce, gelir beklentisini aşınca yüzde 3,7 yükseldi. Amazon ise lojistik stratejisindeki olası değişiklik haberleriyle yüzde 1,4 düşüş yaşadı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

