New York borsası haftanın ilk günü düştü

New York borsası haftanın ilk işlem gününde düşüşle kapandı. Dow Jones endeksi %0.89 değer kaybederken, imalat sanayi verileri beklentilerin altında kaldı.

New York borsası, haftanın ilk işlem gününde değer kaybetti. Kapanışta Dow Jones endeksi %0.89 düşüşle 47.289,36 puana, S&P 500 endeksi %0.53 gerileyerek 6.812,66 puana ve Nasdaq endeksi %0.38 kayıpla 23.275,92 puana indi.

İMALAT SANAYİSİ DARALIYOR

ABD'de açıklanan imalat sanayi PMI endeksi, kasımda 48,2 seviyesiyle beklentilerin altında kaldı ve sektörün dokuz aydır daralmaya devam ettiğini gösterdi. Bu hafta açıklanacak ADP istihdam raporu ve tüketim harcamaları verileri piyasa odağındayken, Fed'in gelecek haftaki toplantısı öncesi faiz indirimi beklentileri gücünü koruyor.

TAHVİL GETİRİLERİ YÜKSELDİ

Japonya Merkez Bankası'nın olası faiz artışı sinyalleri sonrası ABD Hazine tahvili getirileri yükseldi ve 10 yıllık tahvil faizi %4,1'e çıktı. Çin'in kripto para uyarıları ise Bitcoin'in değerinin %6 düşmesine yol açtı.

HİSSELER KARIŞIK PERFORMANS GÖSTERDİ

Kripto piyasasındaki dalgalanma nedeniyle kar tahminini düşüren MicroStrategy hisseleri %3,3 değer kaybederken, Nvidia'nın 2 milyar dolarlık yatırım yaptığı Synopsys'in hisseleri %4,9 yükseldi. Fed Başkanı Powell'ın akşam saatlerinde yapacağı konuşma da piyasa katılımcıları tarafından takip ediliyor.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

