New York borsası Fed indirimi beklentisiyle yükseldi

Yayınlanma:
New York borsası, Fed'in faiz indirimi beklentileriyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle kapattı. Tüm ana endekslerde artış yaşanırken teknoloji hisseleri öne çıktı.

New York borsası, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği yönündeki beklentilerin etkisiyle değer kazandı. Dow Jones endeksi %0.44 artarak 46,448.27 puana, S&P 500 endeksi %1.55 yükselişle 6,705.12 puana, Nasdaq endeksi ise %2.69 kazançla 22,872.01 puana ulaştı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Yapay zeka ile bağlantılı teknoloji şirketlerinin hisseleri önemli değer kazandı. Broadcom %11, Tesla %6.8, Alphabet %6.3, Meta %3.2, Amazon %2.5, Nvidia %2 ve Apple %1.6 oranında artış gösterdi.

FED YETKİLİLERİNDEN FARKLI AÇIKLAMALAR

Fed yetkililerinin açıklamaları piyasaları etkilemeye devam ediyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasındaki endişeler nedeniyle aralık ayında faiz indirimi yapılmasını desteklediğini ifade etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de gelecek ay faiz oranlarının düşürülmesi yönünde görüş bildirdi.

EKONOMİK VERİLER BEKLENİYOR

Analistler, federal hükümetin kapanması nedeniyle ertelenen eylül ayı üretici fiyat endeksi ve perakende satış verilerinin bu hafta açıklanmasının Fed'in politika beklentileri için önemli ipuçları sağlayacağını belirtti. Piyasalarda Fed üyeleri arasında olası görüş ayrılıklarına dair risklerin sürdüğüne dikkat çekildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

