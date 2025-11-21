New York borsası sert düştü: 'Teknoloji balonu' endişesi

New York borsası, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek toplantıda faiz indirimi ihtimalinin azalması ve teknoloji hisselerine yönelik değerleme kaygılarının sürmesi nedeniyle değer kaybetti. Piyasalar, karmaşık iş gücü verileri ve Fed yetkililerinin temkinli açıklamalarına odaklandı.

ENDEKSLERDE KESKİN DÜŞÜŞ

Dow Jones endeksi %0.84 değer kaybederek 45,752.26 puana, S&P 500 endeksi %1.55 gerileyerek 6,538.97 puana, Nasdaq endeksi ise %2.15'lik kayıpla 22,078.05 puana indi. Piyasalar, güne Nvidia'nın güçlü bilançosuyla yükselişle başlamasına rağmen gün içinde satış baskısıyla karşılaştı.

New York borsası bilanço haftasına düşüşle başladı

İŞ GÜCÜ PİYASASI BEKLENTİLERİ SARSIYOR

Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi 119 bin kişilik artışla beklentileri aşmasına rağmen, işsizlik oranının %4.4'e yükselmesi karışık sinyaller verdi. Bu veriler, Fed'in Aralık toplantısında faiz oranlarını sabit tutma olasılığını güçlendirdi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonla mücadele için "ılımlı ve kısıtlayıcı politika duruşunun sürdürülmesi" gerektiğini vurguladı.

New York borsası düşüşle kapandı: Gözler Nvidia'da

NVIDIA PARLAK BİLANÇOYA RAĞMEN KAYBETTİ

Çip üreticisi Nvidia, üç aylık gelirinin %62 artışla 57 milyar dolara ulaştığını ve 65 milyar dolarlık yeni çeyrek tahmini açıkladı. Ancak hisse senetleri, günü %2.9 kayıpla tamamlayarak teknoloji sektöründeki genel düşüşe uyum sağladı. Buna karşılık Walmart, güçlü performansı ve artırılmış satış tahminleriyle %6.5 yükseldi.