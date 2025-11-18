New York borsası bilanço haftasına düşüşle başladı

Yayınlanma:
New York borsası haftaya düşüşle başladı. Dow Jones endeksi 500 puanın üzerinde kaybederek yüzde 1,18 değer yitirdi. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak Fed tutanakları, Nvidia bilançosu ve kritik istihdam verilerini takip ediyor.

New York borsası, pazartesi gününü tüm endekslerde kayıpla kapattı. Dow Jones endeksi yüzde 1,18'lik düşüşle 46.590,49 puana gerilerken, S&P 500 yüzde 0,91 ve Nasdaq yüzde 0,84 değer kaybetti. Piyasalar, hükümet kapanışının sona ermesiyle birlikte yeniden yayımlanmaya başlayan ekonomik veriler ve bu hafta açıklanacak önemli şirket bilançoları karşısında temkinli bir seyir izledi.

FAİZ İNDİRİMİ İHTİMALİ YÜZDE 45 OLARAK FİYATLANDI

Fed Başkan Yardımcısı Philip Jefferson, geçen ayki faiz indiriminin uygun olduğunu ancak gelecekteki indirimlerde yavaş ilerlenmesi gerektiğini ifade etti. Fed Üyesi Christopher Waller ise enflasyon yerine iş gücü piyasasına odaklandığını belirterek, yakında açıklanacak verilerin görüşünü değiştirmesinin beklenmediğini kaydetti. Para piyasaları, Fed'in aralık toplantısında faiz indirme ihtimalini yüzde 45 olarak fiyatlıyor.

KRİTİK BİLANÇOLAR YOLDA

Perşembe günü açıklanacak eylül ayı istihdam raporu ve çarşamba günü yayımlanacak Fed toplantı tutanakları piyasanın ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Ayrıca yapay zeka hisselerinin lokomotifi Nvidia'nın çarşamba günü açıklayacağı bilanço ve Home Depot, Walmart gibi perakende devlerinin finansal sonuçları da yatırımcılar tarafından dikkatle izlenecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

