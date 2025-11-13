New York borsasında rekor: Teknoloji negatif ayrıştı

New York borsası, pazartesi gününü farklı yönlerde hareket eden endekslerle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0.68'lik artışla 48,254.82 puana yükselerek tarihi bir rekor tazeledi. S&P 500 endeksi ise yüzde 0.06'lık marjinal bir artışla 6,850.92 puana çıktı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE DÜŞÜŞ

Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi, seansı yüzde 0.26'lık kayıpla 23,406.46 puandan tamamladı. Teknoloji devlerinden Meta'nın hisseleri yüzde 3, Amazon ve Tesla'nın hisseleri yüzde 2, Alphabet'in hisseleri yüzde 1.5 ve Apple'ın hisseleri yaklaşık yüzde 1 değer kaybetti.

HÜKÜMET KAPANIŞINDA SONA YAKLAŞILDI

ABD'de en uzun süreli hükümet kapanışının sona ermesi yönünde beklentiler güçlendi. Senato'da kabul edilen ve hükümete ocak ayı sonuna kadar finansman sağlayan geçici bütçe tasarısı için gözler Temsilciler Meclisi'ndeki oylamaya çevrildi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, "uzun ulusal kabusun" biteceğine inandıklarını ifade etti.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyetçilerin çabaları sayesinde kapanışın sona ereceği konusunda umutlu olduklarını belirtti. Leavitt, "Başkan, hükümetin kapanışını nihayet imzasını atarak sona erdirmeyi sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

YAPAY ZEKÂ HİSSELERİNDE DALGALANMA

Kurumsal tarafta, yapay zekâ ve teknoloji hisselerindeki dalgalanma sürdü. Dün değer kaybeden Nvidia ve AMD hisseleri bugün toparlandı. AMD hisseleri, üst yöneticisinin yapay zekâ çiplerine olan talebin şirketin gelir artışını yükselteceği yönündeki açıklamasının ardından yüzde 9 değer kazandı.

TİCARET SAVAŞLARIYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde ABD'de yetiştirilmeyen kahve, muz ve diğer meyvelere yönelik önemli tarife duyuruları beklendiğini belirterek, "Bu, fiyatları çok hızlı bir şekilde düşürecektir" ifadesini kullandı.