Son Dakika | Borsa manipülatörü sahte hesaplar tek tek tespit edilecek! Savcılık jandarmayı görevlendirdi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sermaye piyasası araçlarında manipülasyon yaptığı belirlenen sosyal medya hesaplarının kimliklerinin tespit edilebilmesi amacıyla jandarmaya yazı gönderildi.

Borsa İstanbul tarihine geçecek! SPK rekor ceza kesti

GERÇEK KİMLİK VE DELİL TESPİTİ İÇİN TALİMAT VERİLDİ!

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gerçek kimlik ve delil tespiti konusunda yazılı talimat verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜN 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) hisselerinde manipülasyon tespit edilmiş ve şüphelilerin mali tabloları manipüle ettiği, asılsız beyanlarla piyasa hareketlerini yönlendirdiği, birlikte hareket ederek hisse fiyatlarını yapay şekilde yükseltip düşürdüğü belirlenmişti.

Son Dakika | Borsa operasyonunda gözaltına alınmıştı: Gökhan Gönül hakkında karar çıktı

Şüphelilerin elde ettikleri haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için ise, çeşitli finansal işlemler gerçekleştirdiği de dosyada yer alırken İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Burdur, Afyon ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Yapılan operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alınmıştı.