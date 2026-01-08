Son Dakika | Borsa manipülatörü sahte hesaplar tek tek tespit edilecek! Savcılık jandarmayı görevlendirdi

Son Dakika | Borsa manipülatörü sahte hesaplar tek tek tespit edilecek! Savcılık jandarmayı görevlendirdi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye piyasası araçlarında manipülasyon yapan sosyal medya hesaplarının kimlik tespiti için jandarmaya yazı gönderdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Sermaye piyasası araçlarında manipülasyon yaptığı belirlenen sosyal medya hesaplarının kimliklerinin tespit edilebilmesi amacıyla jandarmaya yazı gönderildi.

Borsa İstanbul tarihine geçecek! SPK rekor ceza kestiBorsa İstanbul tarihine geçecek! SPK rekor ceza kesti

GERÇEK KİMLİK VE DELİL TESPİTİ İÇİN TALİMAT VERİLDİ!

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarını, değerlerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yalan, yanlış veya yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, haber veren, yorum yapan sosyal medya hesap sahipleri hakkında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık Suçları Bürosu tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığına gerçek kimlik ve delil tespiti konusunda yazılı talimat verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

borsa2.webp

GEÇTİĞİMİZ GÜN 17 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, BIST Pay Piyasası'nda işlem gören Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. (KIMMR) hisselerinde manipülasyon tespit edilmiş ve şüphelilerin mali tabloları manipüle ettiği, asılsız beyanlarla piyasa hareketlerini yönlendirdiği, birlikte hareket ederek hisse fiyatlarını yapay şekilde yükseltip düşürdüğü belirlenmişti.

Son Dakika | Borsa operasyonunda gözaltına alınmıştı: Gökhan Gönül hakkında karar çıktıSon Dakika | Borsa operasyonunda gözaltına alınmıştı: Gökhan Gönül hakkında karar çıktı

Şüphelilerin elde ettikleri haksız menfaatlerin kaynağını gizlemek için ise, çeşitli finansal işlemler gerçekleştirdiği de dosyada yer alırken İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana, Burdur, Afyon ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Yapılan operasyonlarda, 17 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Ekonomi
Özgür Erdursun emekli aylığı çıkmazını anlattı çözümü madde madde açıkladı
Özgür Erdursun emekli aylığı çıkmazını anlattı çözümü madde madde açıkladı
Karahan'dan enflasyon açıklaması
Karahan'dan enflasyon açıklaması
İçkiye dev zam! Biradan rakıya, viskiden votkaya adeta yağdı!
İçkiye dev zam! Biradan rakıya, viskiden votkaya adeta yağdı!