Son Dakika | Borsa operasyonunda gözaltına alınmıştı: Gökhan Gönül hakkında karar çıktı
Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski futbolcu Gökhan Gönül, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BORSADA MANİPÜLASYON OPERASYONU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca BİST Avrupa Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipülatif fiyat hareketleri üzerine souruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında savcılığın gözaltı kararının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul, Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında aralarında eski milli futbolcu Gökhan Gönül ve internet ünlüsü Aref Ghafouri'nin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmıştı.
GÖKHAN GÖNÜL HAKKINDA EV HAPSİ KARARI
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gökhan Gönül Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından ’ev hapsi’ ve ’yurt dışına çıkış yasağı’ şeklinde adli kontrol tedbiri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Gönül, ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Savcılık ifadelerinin ardından Aref Ghafouri ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.