Trump yeni Fed başkanı için isim verdi: Bütün piyasalar bunu bekliyordu
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett'ten "potansiyel bir Fed başkanı" olarak söz etti. Trump, yeni Fed başkanını gelecek yılın başında açıklayacağını belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett'i Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) "potansiyel başkanı" olarak tanımladı. Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte katılımcılara teşekkür ederken Hassett için "Sanırım potansiyel bir Fed başkanı da burada. Bilmiyorum bunu söylememe izin var mı, potansiyel. Saygın biri olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim Kevin" ifadelerini kullandı.

'YENİ BAŞKAN GELECEK YIL AÇIKLANACAK'

Trump, daha önce katıldığı bir kabine toplantısında, mevcut Fed Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin mayısta dolması nedeniyle yeni başkanı gelecek yılın başında açıklayacağını duyurmuştu. Basına yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 adayı değerlendirdiklerini ve sonunda bir kişiye indiklerini söylemişti.

POWELL'A YÖNELİK ELEŞTİRİLER SÜRÜYOR

Trump'ın, Powell'ın para politikası yönetimine yönelik eleştirilerini sürdürdüğü biliniyor. Sürece Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Bakanı Howard Lutnick gibi isimlerin de dahil olduğu aktarılmıştı. Trump "Sanırım 10 kişiyi değerlendirdik ve sonunda bir kişiye indirdik" diye konuşmuştu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

