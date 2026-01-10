Borsa İstanbul'da en çok kazandıran 3 hisse belli oldu

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 5-9 Ocak haftasını önceki haftaya göre yüzde 6,11 oranında bir değer artışıyla tamamladı.

BIST100 endeksi 12 bin puanı geçti

Haftayı 12 bin 200,95 puandan kapatan endeks, haftanın son işlem gününde de yüzde 0,93 oranında bir yükseliş sergileyerek zirve tazeledi. Hafta boyunca en düşük 11 bin 510,19 puanı gören borsa, en yüksek seviyesini kapanışta yakaladı.

BIST 100 REKOR TAZELEDİ, BANKACILIKTA DURUM NE?

Yeni yıla yükseliş trendiyle giren Borsa İstanbul’da sektör endeksleri arasındaki makas dikkat çekti. Holding endeksi yüzde 5,72, sanayi endeksi ise yüzde 2,31 oranında değer kazanırken, ekonominin lokomotifi olması beklenen bankacılık endeksi geçen haftayı yatay kapattı.

Altın yatırımcısı rotayı kırdı: Borsada patlama yaptı

Yurt dışında ABD verileri ve Venezuela operasyonu gibi kritik başlıkların izlendiği haftada, iç piyasada işlem hacmi 636 milyar 757 milyon TL seviyesini aştı.

KİMİSİ UÇTU KİMİSİ ÇAKILDI

Haftanın en çok kazandıran ve kaybettiren hisseleri belli oldu. BIST 100 içerisinde yer alan şirketler arasında haftalık bazda en yüksek primi yapanlar şunlar oldu:

Kiler Holding (KLRHO): Yüzde 34,76

Katılım Evim (KTLEV): Yüzde 33,84

Pasifik Eurasia Lojistik (PASEU): Yüzde 24

Öte yandan, milyonlarca küçük yatırımcının portföyünde bulunan hisselerdeki sert düşüşler hüsran yarattı:

Sasa Polyester (SASA): Yüzde 18,34 kayıp

Qua Granite (QUAGR): Yüzde 17,05 kayıp

Grainturk Holding (GRTHO): Yüzde 16,20 kayıp

BORSA DEVLERİNDE ASELSAN LİDERLİĞİNİ KORUDU

Piyasa değeri bakımından Borsa İstanbul’un en büyük şirketi, 1 trilyon 276 milyar 800 milyon TL değeriyle ASELSAN (ASELS) oldu.

Dünya savunmaya, ASELSAN borsada tarihe geçti

Listede ikinci sıraya 718 milyar 250 milyon TL ile Kiler Holding (KILER) tırmanırken, Garanti BBVA (GARAN) 611 milyar 100 milyon TL piyasa değeriyle üçüncü sırada yer aldı. İşlem hacmi tarafında ise 66 milyar 423 milyon TL ile Türk Hava Yolları (THYAO) ilk sıradaki yerini korudu.