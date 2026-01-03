Dünya savunmaya, ASELSAN borsa da tarihe geçti

Küresel jeopolitik fay hatlarının kırıldığı 2025 yılı, savunma ve havacılık şirketleri için borsa tarihinde görülmemiş bir yükseliş dönemine dönüştü. Savaş ve çatışmaların yükseldiği bir dönemde Avrupa’nın güvenliğini yeniden sorguladığı, NATO’nun 2035 hedeflerini güncellediği ve Asya’da suların ısındığı bu süreçte ASELSAN, sadece yerli değil küresel ölçekte de rakiplerini geride bırakan bir performans sergiledi.

BORSANIN EN DEĞERLİSİ: 1 TRİLYON 56 MİLYAR TL!

Aselsan 2025 yılında yatırımcısına yüzde 220 kazandırdı

ASELSAN, 2025 yılını Borsa İstanbul'un "amiral gemisi" olarak tamamladı. Piyasa değeri eylül ayında 1 trilyon lira eşiğini aşan şirket, yılı 1 trilyon 56 milyar 552 milyon lira değerle kapatarak BIST 100 endeksinin zirvesine oturdu.

2025 Getirisi: %220

İhracat Ağı: 95 Ülke

Küresel Sıralama: Dünyanın en değerli ilk 20, Avrupa'nın ilk 10 savunma şirketi arasında.

Millileşme Hamlesi: Sadece bir yıl içinde 103 ürün millileştirilirken, yerli tedarikçilere verilen siparişler %82 arttı.

KÜRESEL SİLAHLANMA YARIŞINDA GETİRİ TABLOSU

Dünya genelinde artan güvenlik kaygıları, savunma devlerinin piyasa değerlerini şu şekilde etkiledi:

Şirket Menşei 2025 Getiri Oranı (%) ASELSAN Türkiye %220,0 Hanwha Aerospace Güney Kore %188,2 Rheinmetall Almanya %152,7 Saab İsveç %130,0

NATO VE TRUMP ETKİSİ: 2026'DA DA SİLAHLAR SUSMAYACAK

Savunma hisselerindeki bu devasa yükselişi destekleyen temel faktörler 2026 yılı için de güçlü bir beklenti yaratıyor:

NATO 2035 Hedefi: Ülkelerin savunma harcamalarını GSYH’nin %5’ine çıkarma uzlaşması.

901 Milyar Dolarlık Bütçe: ABD Başkanı Trump’ın imzaladığı 2026 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA).

Avrupa’nın Tedarik Krizi: Alman ve Danimarka ordularının milyarlarca avroluk yeni zırhlı araç ve devriye uçağı siparişleri.

SEKTÖRDEKİ AYRIŞMA: KİM KAZANDI, KİM KAYBETTİ?

ASELSAN diğer savunma şirketlerinden pozitif yönde keskin ayrıştı

ASELSAN ve Rheinmetall gibi teknoloji odaklı şirketler zirveyi görürken; Boeing, Lockheed Martin ve Northrop Grumman gibi geleneksel devler daha sınırlı yükselişler sergiledi.

Öte yandan, Borsa İstanbul'da faaliyet gösteren SDT Uzay, Onur Yüksek Teknoloji ve Altınay Savunma gibi şirketler yılı kayıpla kapatarak ASELSAN’ın sergilediği pozitif ayrışmanın ne kadar keskin olduğunu ortaya koydu.