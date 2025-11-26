New York borsası yükseldi: Gözler Fed kararında

New York borsası bugünkü işlemlerde olumlu bir seyir izleyerek günü yukarı yönlü tamamladı. Ana endekslerden Dow Jones yüzde 1.43 artışla 47.112,45 puana, S&P 500 yüzde 0.91 yükselişle 6.765,88 puana ve Nasdaq yüzde 0.67 kazançla 23.025,59 puana ulaştı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ PİYASALARI DESTEKLEDİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek ay faiz indirimine gitme beklentisi, borsalarda iyimser bir havanın hakim olmasını sağladı. Analistler, iş gücü piyasasındaki zayıflama işaretlerinin faiz indirimi olasılığını güçlendirdiğini belirtti.

New York borsası faiz indirimi umuduyla yükseldi

EKONOMİK VERİLER KARMA GELDİ

Bugün açıklanan makroekonomik verilerde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) eylülde beklentilere uygun şekilde artış gösterirken, perakende satışlar beklentilerin altında kaldı. Tüketici Güven Endeksi'nin kasımda düşüşü ve özel sektör istihdamındaki azalma dikkat çeken diğer veriler oldu.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ KARMA PERFORMANS SERGİLEDİ

Teknoloji hisselerinde performans farklılaştı. Meta'nın yüzde 3.8'lik güçlü yükselişine karşılık, Alphabet'in yapay zeka çiplerini satın alma planlarına ilişkin haberler sonrası Nvidia hisseleri yüzde 2.6 değer kaybetti. Apple, Microsoft ve Amazon hisseleri ise yüzde 0.4 ile 1.5 arasında değişen oranlarda değer kazandı.

New York borsası Fed indirimi beklentisiyle yükseldi

PERAKENDECİLERDEN GÜÇLÜ BİLANÇOLAR

Perakende sektöründen gelen bilanço açıklamaları yatırımcılarda olumlu karşılandı. Kohl's hisseleri yüzde 43'e yakın, Best Buy hisseleri ise yüzde 5.3 oranında değer kazandı.