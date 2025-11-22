New York borsası faiz indirimi umuduyla yükseldi

New York borsası faiz indirimi umuduyla yükseldi
Yayınlanma:
New York borsası, Fed'in aralık ayında faiz indirimi yapacağı beklentisinin güçlenmesiyle haftayı yükselişle kapattı. Ana endeksler günlük bazda yaklaşık %1 değer kazandı.

New York borsası, Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) aralık ayı toplantısında faiz indirimine gitme olasılığının artmasıyla birlikte değer kazandı. Dow Jones endeksi %1.08 yükselerek 46,245.56 puana, S&P 500 endeksi %0.98 artışla 6,602.96 puana ve Nasdaq endeksi ise %0.88 kazançla 22,273.08 puana ulaştı.

FED YETKİLİSİNDEN FAİZ AÇIKLAMASI

New York Fed Başkanı John Williams'ın, iş gücü piyasasındaki zayıflama nedeniyle "kısa vadede faiz oranlarının düşürülmesi için alan gördüğünü" ifade etmesi piyasalarda olumlu karşılandı. Williams'ın açıklamalarının ardından, Fed'in aralık toplantısında faiz indirimine gitme ihtimali %70'in üzerine çıktı.

EKONOMİK VERİLER KARIŞIK SİNYALLER VERDİ

Öte yandan, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51.9 ile 4 ayın en düşük seviyesine inerken, hizmet sektörü PMI 55.0 seviyesine yükseldi. Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ise 51.0 seviyesinde kalarak tarihsel olarak düşük seviyelerini korudu. Tüketicilerin hem kısa hem de uzun vadeli enflasyon beklentilerinde düşüş kaydedildi.

ENFLASYON VERİSİ GECİKECEK

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, federal hükümetin kapalı kalması nedeniyle ekim ayına ait TÜFE verisini yayımlamayacağını, kasım ayı verisinin ise 18 Aralık'ta açıklanacağını duyurdu.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

