Geçici bütçe onayı New York borsasını yükseltti

New York borsası, haftanın ilk işlem gününde federal hükümetin kapanışının sona ereceği beklentisiyle geniş tabanlı bir yükseliş yaşadı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,81 artışla 47.368,63 puana, S&P 500 endeksi yüzde 1,54'lük önemli kazançla 6.832,43 puana yükseldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 2,27 yükselişle 23.527,17 puana çıkarak en fazla kazancı elde etti.

Mamdani, New York borsasında şok etkisi yarattı

HÜKÜMETİN AÇILMA BEKLENTİSİ PİYASALARI DESTEKLEDİ

ABD Senatosu'nda Demokrat ve Cumhuriyetçi senatörlerin, 9 Kasım'da hükümetin açılmasını sağlayacak geçici bütçe üzerinde uzlaşmaya varması yatırımcıları olumlu etkiledi. Demokratların sağlık sübvansiyonları konusundaki şartından vazgeçmesiyle önü açılan uzlaşının, 40 günü aşan en uzun hükümet kapanışını sona erdirmesi bekleniyor. Senato'daki usul oylamasında 40'a karşı 60 oyla ilerleme sağlanan tasarının önümüzdeki günlerde yasalaşması öngörülüyor.

New York borsasına teknoloji freni

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE GÜÇLÜ YÜKSELİŞ

Hükümetin yeniden açılacağı beklentisinin risk iştahını artırmasıyla, geçen hafta değer kaybeden teknoloji hisseleri toparlandı. Nvidia hisseleri yaklaşık yüzde 6, Tesla ve Alphabet hisseleri yüzde 4'e yakın değer kazanırken, Microsoft, Amazon ve Meta hisseleri de yaklaşık yüzde 2 yükseldi. Coinbase'in yeni token satış platformu duyurusu da hisselerinde yüzde 3'e yakın artışa katkı sağladı.

FED YETKİLİLERİNDEN FARKLI AÇIKLAMALAR

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Stephen Miran, aralık toplantısında yarım puanlık faiz indiriminin uygun olacağını belirtirken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ise enflasyon riskine karşı daha temkinli bir tutum sergiledi.

Ticaret cephesinde ise İsviçre ile ABD arasında tarife konusunda anlaşmaya yaklaşıldığı haberleri piyasalarda olumlu karşılandı.