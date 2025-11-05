Mamdani, New York borsasında şok etkisi yarattı

New York borsası güne yatay seyirle başladı.Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 azalarak 47.070,06 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,05 azalışla 6.768,48 puana inerken, Nasdaq endeksi yüzde 0,03 artışla 23.355,29 puana çıktı.

Bu yatay seyirin politik bir etkisi de var. Zohran Mamdani, New York'un ilk Müslüman belediye başkanı ve bir asırdan uzun süredir en genç belediye başkanı olacak. New Yorklular, beş ilçeye yayılmış resmi ve gayri resmi partilerde bu önemli seçimi kutladılar.

Yorumcular radikal komünist bir siyasette olduğu iddia edilen DSA'nın radikal olmadığının bir kanıtı olduğunu belirtti. Kutlamadaki DSA üyesi bir kişi "Belki de ülkenin geri kalanının mantıklı, sağduyulu, Demokratik Sosyalizme hazır olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı. Bu gelişmeler tüm dünyada konuşulurken borsada etkisi de görüldü.

ABD HÜKÜMETİ HALA KAPALI

ABD, tarihinin en uzun hükümet kapanmasını yaşarken, bu durum ekonomik veri akışında gecikmelere yol açmayı sürdürüyor. Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın getirdiği tarifelerle Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamındaki yetkilerini aşıp aşmadığına ilişkin ABD Yüksek Mahkemesi'nde bugün yapılacak sözlü duruşma yakından takip edilecek.

Ekonominin durumuna ilişkin daha fazla ipucu arayan yatırımcılar alternatif göstergeleri yakından izliyor.

Ülkede bugün ADP tarafından açıklanan veriler, özel sektör istihdamının ekimde 42 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttığını gösterdi.

Yapay zeka hisselerinin değerlemelerine ilişkin endişeler sürerken ABD'de özel sektör istihdamının ekimde beklentilerin üzerinde artmasının ardından pay piyasalarında, açılışta yatay bir seyir izlendi.

Analistler, özel sektör istihdamında ekim ayında yaşanan toparlanmanın iş gücü piyasasının zayıfladığına dair endişeleri bir miktar yatıştırdığını belirtti.

Şirketlerin bilançoları da yatırımcıların odağında olmaya devam ederken, yarı iletken şirketi Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının beklentileri aşmasına rağmen yüzde 1'in üzerinde değer kaybetti.

Super Micro Computer'un hisseleri, finansal sonuçlarının beklenenden zayıf gelmesiyle yüzde 7'yi aşkın düştü.

Pinterest'in hisseleri de şirketin hisse başına karının üçüncü çeyrekte beklentileri karşılayamaması ve dördüncü çeyreğe ilişkin gelir beklentisinin tahminlerin altında kalmasının ardından yüzde 20 değer kaybetti.

McDonald's'ın hisseleri ise restoran zincirinin satışlarının üçüncü çeyrekte artmasıyla yüzde 2'nin üzerinde yükseldi.