Trump'a şok üstüne şok: Müslüman ve sosyalist başkandan sonra New York'a Suriyeli First Lady

New York’un yeni Belediye Başkanı Zohran Mamdani’nin eşi Rama Duwaji, yalnızca sanat alanındaki çalışmalarıyla değil, Mamdani ile olan ilişkisi ve kişisel yaşam öyküsüyle de dikkat çekiyor.

Rama Duwaji, 1997 yılında ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston'da Suriyeli Müslüman bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Duwaji, dokuz yaşındayken ailesiyle birlikte Dubai'ye taşındı.

Üniversite eğitimini Katar'daki Virginia Commonwealth Üniversitesi Sanat Fakültesi'nde alan Duwaji, Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) geri döndükten sonra yüksek lisans eğitimini Richmond'da tamamladı.

TANIŞMA UYGULAMA ÜZERİNDEN BAŞLADI

Kendisini illüstratör ve animatör olarak tanımlayan Duwaji’nin, 243 bin takipçili bir Instagram hesabı bulunuyor. Twitter hesabı olmayan Duwaji, Mamdani ile 2021 yılında Hinge adlı arkadaşlık uygulamasında tanıştı.

CNN’e göre, çiftin ilk randevusu Brooklyn’deki Yemen kahve dükkanı Qahwah House’da gerçekleşti. İkinci buluşmalarında ise Queens’in Astoria semtindeki seçim bölgesine giden çift, Ekim 2024’te nişanlandı ve Şubat 2025’te New York’taki bir evlendirme dairesinde sade bir törenle evlendi.

DW Türkçe’de yer alan bilgilere göre, Bazı medya kuruluşlarında Zohran Mamdani’nin Dubai’de görkemli bir düğün yaptığına dair iddialar ortaya atıldı. Ancak Mamdani, sade nikah töreninden fotoğraflar paylaşarak söz konusu iddiaları yalanladı.

Eşine Dubai'de evlenme teklifinde bulunduğunu belirten Mamdani, müzik ve sanata olan tutkularını ortak noktaları olarak anlatıyor.

"KENDİ BAŞINA TANINMAYI HAK EDEN İNANILMAZ BİR SANATÇI"

Mamdani, eşinin kamuya açık etkinliklere katılmaması nedeniyle aldığı eleştirilere yanıt olarak ise "Rama sadece benim eşim değil, kendi başına tanınmayı hak eden inanılmaz bir sanatçı. Benim görüşlerimi eleştirebilirsiniz ama ailemi eleştiremezsiniz" diyor.

Sanat eserlerinde özellikle Arap kültürü, Arap kültürü, sosyal adalet ve kadınların güçlenmesi temalarını işlerken, özellikle Ortadoğu ve Filistinli kadınların hikayelerini anlatan eserleri bulunuyor.

Duwaji’nin güçlü siyasi mesajlar içeren eserleri, Spotify, The New Yorker, The Washington Post, BBC, Apple ve Tate Modern gibi dünyaca ünlü platform ve kurumlarda da yer aldı.

"FİLİSTİN VE SURİYE'DE OLANLARI ELİMDEN GELDİĞİNCE ANLATMAK"

Duwaji, Nisan ayında YUNG dergisine verdiği röportajda, "Son zamanlarda sanatımı, deneyimlerim ve önem verdiğim konulara yönlendirmeye odaklanıyorum. Hem çevrimiçi hem de yüz yüze yaptığım çalışmalarımla ilgili sohbetlerden oluşan topluluk, organik bir şekilde oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Duwaji aynı röportajda "Bu kadar çok insan korku yüzünden dışlanıp susturulurken benim yapabileceğim tek şey sesimi kullanarak ABD, Filistin ve Suriye'de olanları elimden geldiğince anlatmak" dedi.

MAMDANİ’NİN SEÇİM LOGOSUNUN TASARIMINI DA ÜSTLENDİ

Belediye başkanlığı kampanyası sürecinde Rama Duwaji, sosyal medya çalışmalarında aktif rol alarak kampanyaya destek verdi.

Ayrıca Mamdani’nin seçim logosunun tasarımını da üstlendi. Duwaji'nin hazırladığı, Demokratların rengi olan mavi arka planın üzerinde kırmızı gölgeli belirgin sarı bir "Zohran" ismi olumlu eleştiriler aldı.

Duwaji, sosyal yaşamını kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden bir isim. Sanatçı, Instagram hesabında yalnızca 73 paylaşım yapmış durumda ve bu paylaşımların büyük bölümünü kendi eserleri oluşturuyor.

Mamdani’nin New York’un yeni belediye başkanı seçilmesinin ardından, Duwaji’nin bundan sonraki dönemde ne kadar göz önünde olacağı ve sanatına ne ölçüde vakit ayırabileceği merak konusu oldu.