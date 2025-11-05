Trump'a New York golü: Hem müslüman hem sosyalist Zohran Mamdani belediye başkanı seçildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminin ilk önemli seçimlerinde Demokratlar New York Belediye Başkanlığı ile Virginia ve New Jersey'den de olumlu sonuçlar aldı. California'da da seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesi konusundaki seçim Demokratlar lehine sonuçlandı.

Virginia'da Demokrat aday Abigail Spanberger, New Jersey'de ise Demokrat Mikie Sherrill valilik seçimlerini kazandı. New York Belediye Başkanlığı seçimlerini de Demokrat, Müslüman ve sosyalist aday Zohran Mamdani rakibine 9 puan fark atarak aldı.

Spanberger, Virginia'nın ilk kadın valisi olacak ve Sherrill, New Jersey'nin ilk kadın Demokrat valisi olacak.

Trump, Demokratların zaferini hükûmetin zaferine ve kendisinin aday olmamasına bağladı. Bu akşamki seçimler, Trump'ın ikinci başkanlığının ilk büyük seçim sınavı olarak görülüyordu. Trump, bu akşam sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda, Cumhuriyetçi Parti'nin yenilgisini hükûmetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapanmasına ve kendisinin bizzat seçimlere katılmamasına bağladı.

VİRGİNİA'DA 46 YAŞINDAKİ ESKİ CIA AJANI DEMOKRAT ADAY İLK KADIN VALİ OLACAK

Kongre'de üç dönem görev yapan ve ılımlı bir Demokrat olarak bilinen Spanberger, Trump'a bağlılığıyla bilinen muhafazakâr bir Cumhuriyetçi olan Vali Yardımcısı Winsome Earle-Sears'ı yendi.

Spanberger'in ezici zaferi pek de sürpriz olmadı. Earle-Sears'ın topladığı bağışın neredeyse iki katını toplayan Spanberger, kampanyanın son haftalarında anketlerde çift haneli farkla önde gidiyordu.

46 yaşındaki eski CIA ajanı Spanberger, ocak ayında göreve başladığında, seçilen 74 erkek valinin ardından Virginia'nın ilk kadın valisi olacak.

NEW JERSEY'DE ESKİ DONANMA HELİKOPTER PİLOTU SHERRİLL, RAKİBİNE 14 PUAN FARK ATTI

New Jersey'de de Demokrat Mikie Sherrill, enerjik kampanyasının yardımıyla Cumhuriyetçi Jack Ciattarelli ile çekişmeli bir yarışın ardından seçimi kazandı.

53 yaşındaki Sherrill, eski bir donanma helikopter pilotu ve federal savcı. Sherrill, New Jersey'nin 57. valisi ve ikinci kadın lideri olacak.

Associated Press'in yaptığı hesaplamaya göre, oy verme işlemi sona erdikten 90 dakika sonra, üçüncü kez valilik yarışına katılan eski eyalet milletvekili Ciattarelli'ye yaklaşık 14 puan fark attı.

Mamdani New York’ta Tarih Yazdı

MAMDANİ'DEN ZAFER KONUŞMASI

New York belediye başkanlığı seçimlerinden galip çıkan Zohran Mamdani, New York'un göçmenler tarafından inşa edildiğini, bugün itibarıyla da göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olacağını vurguladı.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman belediye başkanı olan Mamdani zafer konuşması yaptı.

Mamdani, galibiyetle "siyasi bir hanedanı devirdiklerini" belirterek, "New York, bu gece değişim için bir yetki verdiniz, yeni bir tür siyaset için yetki verdiniz." ifadesini kullandı.

New York'un artık Müslüman karşıtı nefret söylemi yayarak seçim kazanılan bir şehir olmayacağını dile getiren Mamdani, değişim çağını başlatacaklarını söyledi.

"BENİ İZLEDİĞİNİ BİLDİĞİM İÇİN SANA SÖYLÜYORUM: SESİ AÇ"

Mamdani, "Bir despotu korkutmanın bir yolu varsa, o da onun iktidar kazanmasına olanak sağlayan koşulları ortadan kaldırmaktır. Bu sadece (ABD Başkanı Donald) Trump'ı durdurmanın yolu değil, bir sonrakini de durdurmanın yolu. O halde Donald Trump, beni izlediğini bildiğim için sana söylüyorum: Sesi aç" ifadelerini kullandı.

"Trump gibi milyarderlerin vergi kaçırmasına ve vergi indirimlerinden faydalanmasına olanak sağlayan yolsuzluk kültürüne" son vereceklerini kaydeden Mamdani, "New York, göçmenler tarafından inşa edilmiş ve bu gece itibarıyla göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olarak kalacak. Yani, beni dinle Başkan Trump, herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerek." dedi.

"MÜSLÜMANIM, DEMOKRAT BİR SOSYALİSTİM"

Mamdani, şimdiye kadar yürüdükleri yol gibi cesur yeni bir yol oluşturmaları gerektiğini dile getirerek, "Müslümanım. Demokrat bir sosyalistim. Bunlar için özür dilemeyi reddediyorum." diye konuştu.

"TOPLUM GÜVENLİĞİ DEPARTMANI" KURULACAK

1 Ocak'ta "New York Şehri'nin Belediye Başkanı" olarak yemin edeceğini anımsatan Mamdani, "Daha iyi bir gelecek vaadinin geçmişten bir kalıntı olarak görmeyi reddeden yeni nesil New Yorklulara teşekkür ederim." dedi.

Mamdani, New Yorkluların imkansızın mümkün olabileceği umudunu kendilerine verdiklerini belirterek, "Çünkü artık siyasetin bize yapılan bir şey olmayacağı, bizim yaptığımız bir şey olduğu konusunda ısrar ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Eskiyi geride bırakıp yeninin içine adım attıklarına dikkati çeken Mamdani, yaşam maliyeti krizine de müdahale edeceklerini vurguladı.

Mamdani, buna göre, 2 milyondan fazla kira denetimli kiracının kiralarını dondurmak, otobüsleri hızlı ve ücretsiz hale getirmek ve çocuklara yönelik erişilebilir bakım sağlamak için çalışmalar yürüteceklerini anlatarak, suç oranlarını azaltmak, zihinsel sağlık ve evsiz krizleriyle mücadele kapsamında polisle işbirliği içinde "Toplum Güvenliği Departmanı"nın kurulacağını söyledi.

34 yaşındaki Mamdani, "New York kentinin ilk Müslüman Belediye Başkanı" ünvanını alarak tarihe geçmiş oldu.

Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan ilk sonuçlara göre, Mamdani açılan sandıklardaki oyların yüzde 50,4'ünü alarak, en yakın rakibi bağımsız aday Andrew Cuomo'ya yaklaşık 9 puan fark atmıştı.

MAMDANİ KİMDİR?

* Müslüman sosyalist siyasetçi.

* ABD’de 2 Temmuz 2025'te açıklanan resmî sonuçlara göre, New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimlerini kazandı.

* New York tarihinin ilk Müslüman belediye başkan adayı.

* Uganda’dan sürülen Hintli Müslüman bir ailenin oğlu olarak, göç hikâyeleriyle ve direniş anılarıyla büyüdü. Annesi, Bollywood’un ünlü sesi Vasundhara Das.

* Zohran Mamdani, kira krizine karşı mücadelesi ve Filistin’le dayanışmasıyla New York’ta yeni bir siyasi dönemin kapısını araladı.

* Andrew Cuomo’yu geride bırakarak kazandığı zafer, Demokrat Parti’de genç, göçmen ve adalet yanlısı kuşağın yükselişini simgeliyor.

* Mamdani, göçmen mahallelerine uzanan geniş ve çeşitli bir koalisyonun desteğiyle yürüttüğü kampanya sürecinde toplu taşımanın ücretsiz hale getirilmesi, kira artışlarının dondurulması ve yüksek gelirli New Yorklulara daha fazla vergi getirilmesi gibi politikalar vadediyor.