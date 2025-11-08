New York borsasına teknoloji freni

New York borsası, haftanın son işlem gününü ana endekslerde farklı yönlerde hareket ederek tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,16 artışla 46.987,10 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0,13'lük kazançla 6.728,81 puana yükseldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,22 gerileyerek 23.004,54 puana indi.

HÜKÜMET KAPANMASI VE TÜKETİCİ GÜVENİNDEKİ DÜŞÜŞ ETKİLİ OLDU

Piyasalardaki karışık seyrin ardında, Washington'daki bütçe çıkmazının sürmesi ve tarihinin en uzun hükümet kapanmasını yaşayan ABD'de tüketici güvenindeki keskin düşüş yer aldı. Michigan Üniversitesi'nin tüketici güven endeksi kasım ayında 50,3 puana inerek Haziran 2022'deki 50 puanlık rekor düşük seviyeye yaklaştı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİNDE DEĞERLEME ENDİŞESİ

Teknoloji şirketlerine ilişkin "yüksek değerleme" endişeleri de risk iştahını kısıtladı. Yapay zeka alanında öne çıkan şirketlerden Oracle hisseleri yüzde 1,9, AMD hisseleri yüzde 1,8 ve Broadcom hisseleri yüzde 1,7 değer kaybetti. Buna karşılık, Sandisk hisseleri güçlü bilançosuyla yüzde 15,3, Expedia hisseleri ise iyimser gelir tahminiyle yüzde 17,6 yükseldi. Tesla hisseleri, Elon Musk'a onaylanan 1 trilyon dolarlık ödeme paketinin ardından yüzde 3,7 geriledi.