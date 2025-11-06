Avrupa borsaları, teknoloji hisselerindeki değer kayıplarıyla günü düşüşle kapattı

Avrupa borsalarında işlem gören hisseler, yatırımcıların şirket bilançoları ve teknoloji hisselerinin aşırı değerlenmesine ilişkin temkinli tutumları nedeniyle günü satıcılı tamamladı.

Kapanışta Stoxx Europe 600 endeksi yüzde 0,70 düşüşle 567,9 puana geriledi. Teknoloji şirketleri hisseleri ortalama yüzde 1,88 azalarak kayıplara öncülük ederken, otomotiv sektörü yüzde 0,65, petrol ve gaz hisseleri ise yüzde 0,67 değer kaybetti. Banka hisseleri ise yüzde 0,18 oranında yükseliş kaydetti.

Ülke bazında bakıldığında, Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,31 düşüşle 23.734,02 puana, İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,85 azalışla 43.068 puana, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,42 kayıpla 9.735,78 puana, Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 1,36 düşüşle 7.964,77 puana geriledi.

Avro/dolar paritesi, Türkiye saatiyle 21.15 itibarıyla yüzde 0,45 artışla 1,154 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD teknoloji hisselerinde son günlerde yaşanan sert değer kayıplarının, küresel piyasalarda “düzeltme endişesini” artırdığını belirtti. Dün ABD borsalarındaki sınırlı toparlanmanın Avrupa piyasalarına kısa süreli destek sağladığını hatırlatan analistler, bugünkü satışların, yatırımcıların belirsiz ekonomik görünümde risk iştahını düşürmesinden kaynaklandığını ifade etti.

Avrupa’da yatırımcılar özellikle ABD teknoloji sektöründe aşırı yüksek değerlemelerle ilgili endişelere odaklanırken, bunun dünya çapındaki yatırımcıları daha temkinli hale getirmesi dikkati çekiyor.

Başlıca ABD teknoloji hisselerindeki sert düşüşler, piyasada aşırı değerlenme ve potansiyel olarak keskin düzeltme endişelerini daha da artırıyor.

ALTININ ONS FİYATI 4 BİN DOLARIN ALTINDA İŞLEM GÖRÜYOR

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 0,3 artışla 3 bin 988 dolara yükseldi. Böylece, değerli metalin ons fiyatı 4 bin doların altında kalmaya devam etti.

Ekim ortasında altının ons fiyatı 4 bin 381 dolara ulaşarak rekor kırmıştı. Rekordan sonra fiyat gerilemeye başlamıştı.

İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Altın fiyatları geriledi, rezervler eridi

ABD'nin gevşek para politikası faiz getirmeyen altını daha cazip hale getirirken, fiyatın yükselmeye devam edip etmeyeceği de Fed tarafından şekilleniyor. Son iki faiz indiriminin ardından Fed yetkilileri, gelecek ay yılın son planlanan toplantısı için bir araya gelecek. Fed’in aralık ayında başka bir faiz indirimine gidip gitmeyeceği konusundaki belirsizlik ise devam ediyor.

DOLAR ENDEKSİ 100 SEVİYESİNİN ALTINDA

Dolar endeksi, bugün Fed’in faiz indirim sürecine ilişkin belirsizliklerle ağustostan bu yana ilk kez 4 Ekim’de 100 seviyesinin üzerini görmüştü

ABD dolarının avro, İsviçre frangı, Japon yeni, Kanada doları, İngiliz sterlini ve İsveç kronu karşısındaki değerini ölçmek için kullanılan dolar endeksi, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarının ülke ekonomisinin gücünü kaybedeceğine dair endişeler ve Fed'e ilişkin faiz indirim beklentilerinin güçlenmesiyle yıl genelinde düşüş eğilimi görüldü.

Endeks, bu gelişmelerle eylül ayında 96,2 seviyesine kadar gerileyerek Şubat 2022'den bu yana en düşük seviyeyi test etmişti.

Dolar endeksi eylül ayından itibaren aylık bazda yükselmeye başladı. 4 Ekim’de ise ağustos başından bu yana ilk kez 100'ü aştı. Endeks, TSİ 21,15 itibarıyla 0,48 düşüşle 99,72 seviyesinde bulunuyordu.

BİTCOİN FİYATI, 102 BİN DOLARIN ALTINDA İŞLEM GÖRÜYOR

Bitcoinin fiyatı, 102 bin doların altında işlem görmeye devam ediyor.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2,46 azalarak 3 trilyon 380 milyar dolara geriledi.

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı da son 24 saatte yüzde 2,45’den fazla düşerek 102 bin doların altına indi.

TSİ 21.15 itibarıyla 101 bin 697 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yaklaşık yüzde 5 oldu.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 3,61 değer kaybederek 3 bin 331 dolar seviyesine geriledi.