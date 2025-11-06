İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İngiltere Merkez Bankası (BoE), politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit bırakarak piyasaların indirim beklentilerine karşı direndi. Karar, Ağustos 2024’ten bu yana sürdürülen düzenli faiz indirimlerine ara verilmesi anlamına geliyor.

5’E KARŞI 4 OYLA SABİT KARAR

BoE Para Politikası Kurulu (PPK), 6 Kasım 2025 tarihli toplantısında politika faizini değiştirmedi. Karar 5’e karşı 4 oyla alındı.

Kurul üyelerinden Breeden, Dhingra, Ramsden ve Taylor, 25 baz puanlık indirim yönünde oy kullanırken, çoğunluk faizin sabit kalması gerektiği görüşünü savundu.

“ENFLASYONDA DÜŞÜŞE DAİR DAHA FAZLA KANIT GEREK”

Karar metninde, enflasyonun düşüş eğiliminde olduğuna dair daha güçlü kanıtlara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Eylül ayında yıllık %3,8 olarak ölçülen enflasyonun zirve noktasına ulaştığı ifade edilirken, para politikasında gevşemenin “temkinli” ilerleyeceği mesajı verildi.

BoE ayrıca, piyasa beklentilerine göre 2026 sonuna kadar iki faiz indirimi olasılığının öne çıktığını açıkladı.

BAILEY: “ENFLASYONUN SOĞUMASIYLA İNDİRİMLER DEVAM EDEBİLİR”

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, karar sonrası yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

“Enflasyonun soğuduğuna dair daha net kanıtlar görmemiz halinde, ilerleyen dönemde faiz indirimlerine devam edilmesi muhtemel.”

PİYASALARIN KARARA TEPKİSİ

Faiz kararının ardından Euro, sterlin karşısında 0,8817 seviyesine yükseldi.

İngiltere’nin 2 yıllık tahvil getirisi yüzde 3,782’ye, 10 yıllık tahvil getirisi ise yüzde 4,446’ya geriledi.