Fed'in faiz kararı borsayı karıştırdı

ABD borsaları Çarşamba günü dalgalı bir seyir izledi. Dow Jones Sanayi Endeksi, seansın erken saatlerinde yeni bir rekor seviyeye ulaştıktan sonra, Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz indirimlerinin 2025’te devam etmeyebileceğine dair açıklamaları sonrası yönünü aşağı çevirdi.

Endeks günü 74,37 puan (%0,2) düşüşle 47.632,00 seviyesinde tamamlarken, S&P 500 hafif gerileyerek 6.890,59 puanda kapandı. Nasdaq Composite ise %0,55 yükselişle 23.958,47 puanla rekor kapanış yaptı. Nasdaq’taki yükselişte, Nvidia hisselerindeki artış etkili oldu.

Dow, seans içinde bir ara 334 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş, ancak Fed kararının ardından kazançlarını geri vermişti.

Boeing'in hisseleri ise bugün yayımladığı bilançosunda, 777X jet programındaki gecikmelerle ilgili yaklaşık 5 milyar dolarlık bir masraf bildirmesi sonrasında yüzde 4'ün üzerinde düştü.

Beklentilerin üzerinde kar açıklayan telekomünikasyon şirketi Verizon'un hisseleri de yüzde 2'den fazla değer kazandı.

Fed, iki günlük toplantısının ardından faiz oranını 25 baz puan düşürerek %3,75 - %4 aralığına çekti. Bu, ABD Merkez Bankası’nın bu yılki ikinci faiz indirimi oldu. Karar öncesinde piyasalar, Aralık ayında bir indirim daha bekliyordu.

Ancak Powell, toplantı sonrası yaptığı açıklamada bu beklentileri zayıflattı:

“Komite içinde Aralık ayında nasıl ilerleyeceğimiz konusunda güçlü görüş ayrılıkları var. Politika faizinde bir indirim daha yapılacağı kesin değil, tam tersine.”

Ekonomistler, Powell’ın açıklamalarının Fed’in temkinli bir duruşa geçtiği sinyali verdiğini belirtiyor.

Öte yandan ABD'de federal hükümetin, Kongrenin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmasının üzerinden 4 hafta geçmesine rağmen Cumhuriyetçiler ve Demokratlar bütçe üzerinde hala uzlaşmaya varamadı.

Ticaret cephesinde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Güney Kore'de gerçekleştireceği görüşmeden çıkacak sonuçlar bekleniyor.