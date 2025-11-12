New York borsası yükseldi teknoloji negatif ayrıştı

New York borsası, pazartesi gününü farklı yönde hareket eden endekslerle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 1,18'lik güçlü bir artışla 47.927,96 puana yükselerek tarihi bir kapanış rekoru kırdı.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ NEGATİF AYRIŞTI

S&P 500 endeksi yüzde 0,21'lik mütevazı bir artışla günü tamamlarken, teknoloji ağırlıklı Nasdaq endeksi ise yüzde 0,25'lik kayıpla 23.468,30 puana geriledi. Teknoloji şirketlerinden AMD, Meta, Broadcom ve Tesla hisselerindeki düşüş, Nasdaq üzerinde baskı oluşturdu.

GEÇİCİ BÜTÇE ONAYI PİYASALARI POZİTİF ETKİLEDİ

Senato'nun, federal hükümetin ocak ayı sonuna kadar finansmanını sağlayan geçici bütçe tasarısını onaylaması, piyasalarda risk iştahını artıran bir faktör oldu. Analistler, bu gelişmenin belirsizliği azalttığını ve önemli resmi verilerin yeniden açıklanmaya başlayacağını belirtti.

NVIDIA'DAN KESKİN DÜŞÜŞ

Japonya merkezli SoftBank Group'un, Nvidia'daki tüm hisselerini sattığını açıklamasının ardından Nvidia hisseleri yüzde 3 değer kaybetti. CoreWeave hisseleri ise yıllık gelir tahminlerinin beklentileri karşılamaması nedeniyle yüzde 16'dan fazla geriledi. Öte yandan, ADP'nin yayımladığı öncü verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamının son dört haftalık dönemde ortalama 11 bin 250 kişi azaldığı tahmin edildi.