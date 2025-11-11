Borsaya İBB iddianamesi şoku: Sert çakıldı

İBB iddianamesi, İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasından 237 gün sonra hazırlandı. İddianamenin ardından gözler Borsa İstanbul'a çevrildi. 19 Mart'ta İmamoğlu'nun gözaltına alınarak tutuklanması ila borsa çakılmış ve aylarca toparlanamamıştı. İddianamenin ardından borsa bugün de sert bir düşüş yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iddianamesi tamamlandı. Üç bin 900 sayfadan oluşan ve 402 kişinin yer aldığı iddianame mahkemeye sunulacak. İmamoğlu'nun 828 yıldan 2352 yıla kadar hapsi istendi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 19 Mart'ta gözaltındı 23 Mart'ta tutuklandı. 237 gündür İmamoğlu, iddianame olmadan Silivri'de tutuluyordu.

İddianame sonunda yazıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek, iddianameyi tamamlandı. İddianameninin tamamlanmasının ardından, gözler, 19 Mart'ta büyük sarsıntı yaşayan Borsa İstanbul'a çevrildi.

KARAR SONRASI NE OLDU?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,20'lik bir yükselişle 10.810,62 puandan başlarken, günün ilk yarısını da yüzde 0,14 değer kazancıyla 10.804,15 puandan geçti. Öğleden sonra 14:30 sularında iddianamenin açıklanması ve detayların ortaya çıkmaya başlamasıyla borsa yine çakıldı.

Güne 10.810,62 puandan başlayan BIST 100 endeksi saat 15:40 sıralarında yüzde 3,89 düşüşle 10.390 puana kadar geriledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın CHP hakkında kapatma davası için Yargıtay’a bildirimde bulunması sonrası BIST 100 endeksinde sert satışlar yaşandı. 15:40 itibarıyla düşüş yüzde 3’ü aşarak 10.400 puan seviyelerine kadar indi. Bankacılık endeksindeki kayıp ise yüzde 5’e yaklaştı.

Dün satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğu Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,24 oranında değer kaybederek 10.789,03 puandan tamamlamıştı.

Bugünkü açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa kıyasla 21,59 puan ve yüzde 0,20 artış göstererek 10.810,62 puana yükseldi.

2023/03/15/borsa1.jpg

Piyasalar, İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart sürecinde sert bir tepki göstermiş ve endeks 3 gün içinde yüzde 19,4 seviyesinde değer kaybı yaşamıştı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

