19 Mart'ın itirafı... Şimşek'in sadece yakın etrafına söylediği İmamoğlu sözleri iddiası

Son genel seçimlerin ardından ekonominin dümenine getirilen Mehmet Şimşek'in bir süredir önceden yaşadığı mide rahatsızlığını yeniden yaşamaya başladığı ve bu kapsamda tedavi gördüğü Nuray Babacan'ın bugün yazdığı köşe yazısı ile ortaya çıktı.

Babacan'ın yazısında Şimşek'in, siyaset nedeni ile ekonomi planlarına zarar gördüğü ve bu durumdan son derece de üzgün olduğunun anlatıldığı aktarıldı.

Başkent, huzursuz bir ruh gibi yaşıyor uzun süredir. Her hafta, birbirinden iç karartıcı konularla başlıyor, öyle de devam ediyor. ‘Her şey çok güzel olacak’ iyimserliğini kaybetmeyenlere güvenerek konularımıza dönelim. Bu iç karartıcı ortam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de canını sıkmış olmalı ki; mide rahatsızlığı nüksetmiş.

Siyasi operasyonların ekonomik faturasını ödemekle meşgul olan ekonomi yönetimi, açıktan dertlenemediği için duygularını ya dostlarıyla paylaşıyor ya da midesinden çıkıyor. Şimşek’in ‘yargı, hukuk, siyaset’ arasına sıkışmış ülke gündeminin ekonomik planlarına verdiği zarar konusunda son derece üzgün olduğu anlatılıyor.

GÖREVE GELİRKEN MİDE RAHATSIZLIĞINI BAHANE ETMİŞ

Babacan'ın aktardıklarına göre Şimşek'in mide rahatsızlığı, görev kendisine ilk geldiğinde reddetmek için bahane dahi oldu. Ancak AKP içindeki yakın arkadaşları ile görevi kabul etti. Yine iddiaya göre Şimşek yakın çevresine, "Ekonomik hedefler açısından hala 19 Mart İBB operasyonu öncesine gelemedik" sözlerini kullandı.