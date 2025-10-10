Mehmet Şimşek şimdi de onların kapısını çaldı: Maliye yeni vergi hamlesi için listeyi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmeh Şimşek'ın vergide sıfır kaçak hedefi doğrultusunda Bakanlık uygulamalarını sıklaştırdı. Vergi kaçağını önlemek ve kayıt dışı ile mücadele kapsamında düşük matrah beyan edenler listeye alındı.

Daha önce de berber, fırın ve esnaf lokantası gibi esnaf işletmeleri için harekete geçen Bakanlık, "büyük şirketlere yönelik vergi uygulaması neden yok?" eleştirilerinin gölgesinde yeni listeyi açıkladı.

MEHMET ŞİMŞEK ŞİMDİ DE ONLARIN KAPISINI ÇALDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ile mücadele kapsamında meslek grupları ve sektörler itibarıyla beyan edilen hasılatları sürekli analiz ediyor. Maliye’nin düşük matrah beyan ederek vergi ödemeyenlere yönelik yaptığı çalışmalarda doktorlar, kuyumcular, oto galerileri ve emlakçılara yönelik yeni bir düzenleme için harekete geçti.

Düşük beyanda bulunan bazı meslekler için yıllık harç uygulaması getirilmesi planlanırken doktorların geçen yıl aylık brüt 61 bin 31 TL, kuyumcuların 42 bin 360 TL, galericilerin 7 bin 842 TL beyanda bulunduğu öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından kendilerine yetki belgesi verilerek faaliyetlerini sürdüren 13 bin 536 kuyumcu, 78 bin 560 oto galerici ve 86 bin 488 emlakçı olmak üzere toplam 178 bin 784 mükellef bulunuyor. Ayrıca bireysel olarak çalışan doktor sayısının da 27 bin 946 olduğu kaydediliyor.

Son dönemde kuyumculuk sektörüne yönelik mali denetimler sıklaşırken Bakan Mehmet Şimşek, bazı meslek gruplarının geçen yıl aylık brüt gelirlerini açıklamış "Biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız" mesajı vermişti.

TUTAR BELİRLENECEK

Edinilen bilgiye göre vergide adaleti sağlama ve çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alma ilkeleri doğrultusunda, söz konusu faaliyetleri yürütenlere yönelik ilave bir vergisel yükümlülük geleceği öğrenildi.

İlave vergisel yükümlülükten kastın harç olacağı ifade edildi. Bu meslek gruplarının hem gelir vergisi yükümlülüğünün devam edeceği hem de yıllık bazda bir harç alınmasının planladığı kaydedildi. Harcın hangi meslek grubundan ne kadar alınacağı konusunda ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

MALİYE YENİ VERGİ HAMLESİ İÇİN LİSTEYİ AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı’nın listesinde yer alan bazı meslek grupları ve beyan ettikleri aylık brüt gelirler şöyle:

Meslek Gruplarına Göre

Beyan Edilen Aylık Brüt Gelirler