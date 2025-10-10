Mehmet Şimşek şimdi de onların kapısını çaldı: Maliye yeni vergi hamlesi için listeyi açıkladı

Mehmet Şimşek şimdi de onların kapısını çaldı: Maliye yeni vergi hamlesi için listeyi açıkladı
Yayınlanma:
Maliye yeni vergi hamlesi için listeyi açıkladı... Düşük matrah beyan ederek vergi ödemekten kaçınan meslek grupları için harekete geçildi. Mehmet Şimşek şimdi de onların kapısını çaldı; işte o meslek grupları ve aylık gelir beyanları.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmeh Şimşek'ın vergide sıfır kaçak hedefi doğrultusunda Bakanlık uygulamalarını sıklaştırdı. Vergi kaçağını önlemek ve kayıt dışı ile mücadele kapsamında düşük matrah beyan edenler listeye alındı.

Daha önce de berber, fırın ve esnaf lokantası gibi esnaf işletmeleri için harekete geçen Bakanlık, "büyük şirketlere yönelik vergi uygulaması neden yok?" eleştirilerinin gölgesinde yeni listeyi açıkladı.

MEHMET ŞİMŞEK ŞİMDİ DE ONLARIN KAPISINI ÇALDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı kayıt dışı ile mücadele kapsamında meslek grupları ve sektörler itibarıyla beyan edilen hasılatları sürekli analiz ediyor. Maliye’nin düşük matrah beyan ederek vergi ödemeyenlere yönelik yaptığı çalışmalarda doktorlar, kuyumcular, oto galerileri ve emlakçılara yönelik yeni bir düzenleme için harekete geçti.

mehmet-simsek-simdi-de-onlarin-kapisini-caldi-maliye-yeni-vergi-hamlesi-icin-listeyi-acikladi-5.jpg

Düşük beyanda bulunan bazı meslekler için yıllık harç uygulaması getirilmesi planlanırken doktorların geçen yıl aylık brüt 61 bin 31 TL, kuyumcuların 42 bin 360 TL, galericilerin 7 bin 842 TL beyanda bulunduğu öğrenildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından kendilerine yetki belgesi verilerek faaliyetlerini sürdüren 13 bin 536 kuyumcu, 78 bin 560 oto galerici ve 86 bin 488 emlakçı olmak üzere toplam 178 bin 784 mükellef bulunuyor. Ayrıca bireysel olarak çalışan doktor sayısının da 27 bin 946 olduğu kaydediliyor.

mehmet-simsek-simdi-de-onlarin-kapisini-caldi-maliye-yeni-vergi-hamlesi-icin-listeyi-acikladi-6.jpg

Son dönemde kuyumculuk sektörüne yönelik mali denetimler sıklaşırken Bakan Mehmet Şimşek, bazı meslek gruplarının geçen yıl aylık brüt gelirlerini açıklamış "Biz kayıt dışılıkla mücadelede dozu daha da artıracağız" mesajı vermişti.

TUTAR BELİRLENECEK

Edinilen bilgiye göre vergide adaleti sağlama ve çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alma ilkeleri doğrultusunda, söz konusu faaliyetleri yürütenlere yönelik ilave bir vergisel yükümlülük geleceği öğrenildi.

mehmet-simsek-simdi-de-onlarin-kapisini-caldi-maliye-yeni-vergi-hamlesi-icin-listeyi-acikladi-3.jpg

İlave vergisel yükümlülükten kastın harç olacağı ifade edildi. Bu meslek gruplarının hem gelir vergisi yükümlülüğünün devam edeceği hem de yıllık bazda bir harç alınmasının planladığı kaydedildi. Harcın hangi meslek grubundan ne kadar alınacağı konusunda ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

mehmet-simsek-simdi-de-onlarin-kapisini-caldi-maliye-yeni-vergi-hamlesi-icin-listeyi-acikladi-4.jpg

MALİYE YENİ VERGİ HAMLESİ İÇİN LİSTEYİ AÇIKLADI

Hazine ve Maliye Bakanı’nın listesinde yer alan bazı meslek grupları ve beyan ettikleri aylık brüt gelirler şöyle:

Meslek Gruplarına Göre
Beyan Edilen Aylık Brüt Gelirler

Meslek GrubuBeyan Edilen Aylık Brüt Gelir
Aktör, aktris, dublör157.265 TL
Müzisyen, ses sanatçısı, sunucu136.900 TL
Eczacı66.236 TL
Doktor61.031 TL
Kuyumcu42.360 TL
Avukat33.641 TL
Restoranlar20.329 TL
Taksici12.961 TL
Büfeler11.529 TL
Bakkal/Market10.149 TL
Minibüsçü8.954 TL
Galerici7.842 TL
Emlakçı5.226 TL
Kadın kuaförü4.729 TL
Erkek kuaförü3.633 TL

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Ekonomi
6 ülkeye lastik soruşturması
6 ülkeye lastik soruşturması
Bolu'nun vergi rekortmeni 'Atik ailesi' oldu
Bolu'nun vergi rekortmeni 'Atik ailesi' oldu
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?