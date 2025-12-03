New York borsası dünkü seyrini terse çevirdi

New York borsası, pazartesi günkü düşüşün ardından toparlanma gösterdi. Kapanışta Dow Jones endeksi %0.39 artışla 47.474,46 puana, S&P 500 endeksi %0.25 yükselişle 6.829,37 puana ve Nasdaq endeksi %0.59 kazançla 23.413,67 puana ulaştı.

ÖNEMLİ VERİLER BEKLENİYOR

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak önemli ekonomik verilere odaklandı. Çarşamba günü yayımlanacak ADP özel sektör istihdam raporu ve cuma günkü Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Fed'in para politikası beklentileri için kritik görülüyor. Pazartesi açıklanan ve imalat sektöründeki daralmayı gösteren PMI verisi, piyasaları olumsuz etkilemişti.

New York borsası haftanın ilk günü düştü

FED BAŞKANLIĞI MERAK KONUSU

Fed'in 9-10 Aralık'taki toplantısı öncesi faiz indirimi beklentileri güçlülüğünü korurken, Başkan Powell'ın yerine kimin geçeceği de merak ediliyor. ABD Başkanı Trump, yeni başkanı gelecek yıl başında açıklayacağını ve Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett'i potansiyel aday olarak işaret ettiğini belirtti.

New york borsası bugün de Fed beklentisiyle yükseldi

HİSSELER KARIŞIK PERFORMANS GÖSTERDİ

Boeing hisseleri, 737 ve 787 modellerinin teslimatlarının artacağı beklentisiyle %10.2 yükseldi. Warner Bros Discovery hisseleri, Netflix'in satın alma teklifi haberleriyle %2.8 değer kazandı. Procter & Gamble hisseleri ise ABD satışlarındaki düşüş nedeniyle %1.1 geriledi.