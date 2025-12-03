New York borsası dünkü seyrini terse çevirdi

New York borsası dünkü seyrini terse çevirdi
Yayınlanma:
New York borsası, haftanın ikinci işlem gününde toparlanarak günü yükselişle kapattı. Dow Jones endeksi %0.39, Nasdaq endeksi ise %0.59 değer kazandı.

New York borsası, pazartesi günkü düşüşün ardından toparlanma gösterdi. Kapanışta Dow Jones endeksi %0.39 artışla 47.474,46 puana, S&P 500 endeksi %0.25 yükselişle 6.829,37 puana ve Nasdaq endeksi %0.59 kazançla 23.413,67 puana ulaştı.

ÖNEMLİ VERİLER BEKLENİYOR

Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak önemli ekonomik verilere odaklandı. Çarşamba günü yayımlanacak ADP özel sektör istihdam raporu ve cuma günkü Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) fiyat endeksi, Fed'in para politikası beklentileri için kritik görülüyor. Pazartesi açıklanan ve imalat sektöründeki daralmayı gösteren PMI verisi, piyasaları olumsuz etkilemişti.

New York borsası haftanın ilk günü düştüNew York borsası haftanın ilk günü düştü

FED BAŞKANLIĞI MERAK KONUSU

Fed'in 9-10 Aralık'taki toplantısı öncesi faiz indirimi beklentileri güçlülüğünü korurken, Başkan Powell'ın yerine kimin geçeceği de merak ediliyor. ABD Başkanı Trump, yeni başkanı gelecek yıl başında açıklayacağını ve Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett'i potansiyel aday olarak işaret ettiğini belirtti.

New york borsası bugün de Fed beklentisiyle yükseldiNew york borsası bugün de Fed beklentisiyle yükseldi

HİSSELER KARIŞIK PERFORMANS GÖSTERDİ

Boeing hisseleri, 737 ve 787 modellerinin teslimatlarının artacağı beklentisiyle %10.2 yükseldi. Warner Bros Discovery hisseleri, Netflix'in satın alma teklifi haberleriyle %2.8 değer kazandı. Procter & Gamble hisseleri ise ABD satışlarındaki düşüş nedeniyle %1.1 geriledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Arabadaki bir şişe su dağ gibi faturaya neden oldu!
Son dakika | Bakanlık duyurdu: Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Bakanlık duyurdu
Tüm havalimanları ve AVM’lerde bulunacak
Son dakika | AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
Bir günde 50.000 araba satışıyla rekor kıran model: Önemli bir nedeni var!
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
ATM’deki sarı tuşun sırrı çözüldü: Bakın ne işe yarıyormuş
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Oyun oynamak için ayakkabınızı çıkarmanız yeterli!
Google sansürden; biz gazetecilik ısrarımızdan vazgeçmiyoruz! Halk TV ailesine bir çağrımız var
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
Afrika'dan kaçıp Türkiye'ye geldiler: 2 bölge işgal altında
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
31 bin liralık yılbaşı ikramiyesi zorunlu oldu: Patronlar isyan etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ruslar 'sıcak', Almanlar 'serin' havada burayı tercih etti
Ekonomi
Trump yeni Fed başkanı için isim verdi: Bütün piyasalar bunu bekliyordu
Trump yeni Fed başkanı için isim verdi: Bütün piyasalar bunu bekliyordu
TBMM’den geçti: O memurlara 30 bin TL zam geliyor
TBMM’den geçti: O memurlara 30 bin TL zam geliyor