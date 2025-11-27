New york borsası bugün de Fed beklentisiyle yükseldi

Yayınlanma:
New York borsası, Fed'in faiz indirimi beklentilerinin etkisiyle günü yükselişle kapattı. Tüm ana endeksler getiriyle kapandı.

New York borsası, Amerikan Merkez Bankasının (Fed) gelecek aya yönelik faiz indirimi beklentilerinin desteğiyle değer kazandı. Dow Jones endeksi yüzde 0.67 artışla 47,427.12 puana, S&P 500 endeksi yüzde 0.69 yükselişle 6,812.61 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0.82 kazançla 23,214.69 puana ulaştı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ HAKİM

Piyasa katılımcıları, Fed yetkililerinin açıklamaları sonrasında aralık ayında 25 baz puanlık faiz indirimi gerçekleşeceği beklentisini güçlü şekilde korudu. Analistler, gelen ekonomik verilerin merkez bankasına politika gevşetmesi için alan tanıdığını ifade etti.

EKONOMİK VERİLER KARMA SİNYAL VERDİ

Dayanıklı mal siparişlerinin eylülde yüzde 0.5 arttığı açıklanırken, işsizlik maaşı başvurularının 216 bin ile beklentilerin altında gerçekleştiği bildirildi. Fed'in Bej Kitap raporu ise ekonomik faaliyetin çok az değiştiğini, tüketici harcamalarının azaldığını ve istihdamda hafif düşüş gözlemlendiğini ortaya koydu.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ KARMA PERFORMANS GÖSTERDİ

Alphabet hisseleri, yeni yapay zeka modeli Gemini 3'ün piyasaya sürülmesinin ardından geçen haftaki yükselişinin bir kısmını bugün yüzde 1 değer kaybederek geri verdi. ABD piyasaları, Şükran Günü tatili nedeniyle bugün kapalı olacak.a

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

