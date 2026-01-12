Avustralya'da 16 yaş altına sosyal medya yasağı! 550 bin hesap devre dışı

ABD’li teknoloji şirketi Meta, Avustralya'da 16 yaş altı sosyal medya kullanıcılarının platformlara erişimini engelleyen yasa gereğince yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığını duyurdu.

16 YAŞ ALTININ SOSYAL MEDYA HESAPLARI KAPATILDI!

Avustralya’da 16 yaş altı gençlerin sanal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Söz konusu yasaya göre, 16 yaş altındaki çocukların hesaplarının kaldırılması için gerekli adımları atmaması halinde yaklaşık 32,9 milyon ABD doları para cezası ödemesi değerlendiriliyor.

BİRÇOK SOSYAL MEDYA AĞI YAŞ KISITLAMASINA TABİİ!

Yapılan yasal düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra, yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.