Son dakika | 15 yaş altına sosyal medya yasağı Meclis'e geliyor! Bakan Göktaş tarih verdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 15 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağını da içeren torba yasa teklifinin bu ay sonunda TBMM’de ilgili komisyona sevk edileceğini duyurdu. Göktaş, bu düzenlemeyle sosyal medya şirketlerine çocuklara hesap açmama ve hizmet sunmama yükümlülüğü getirilmesini hedeflediklerini belirtti.

“ZARARLI İÇERİKLERE KARŞI FİLTRE SİSTEMİ KURULMALI”

Göktaş, sosyal ağ sağlayıcılarının, çocukları zararlı içeriklerden koruyacak etkili filtreleme sistemleri kurması gerektiğini vurguladı. Bazı ülkelerde benzer önlemlerin uygulandığını hatırlatan Bakan, Avustralya’nın 16 yaş altı çocuklara sosyal medya erişimini yasakladığını örnek gösterdi.

GÖKTAŞ: BU DURUMA SEYİRCİ KALAMAYIZ

Bakan Göktaş, yasa teklifinin hazırlık süreci hakkında şu ifadeleri kullandı:

“Sosyal medya platformlarının çocuklarımızı ticari bir meta olarak kullanmasına izin vermememiz lazım. Bu duruma seyirci kalamayız. Biz, 1,5 senedir bu konuya çalışıyoruz. Uzmanlar, akademisyenler, sosyal medya platformları, sivil toplum kuruluşları, aileler ve bizzat çocuklarımızla bu konuda çalışmalar yürüttük. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağımızı bu ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk ediyoruz.”

“ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK EN ÖNEMLİ ÖNCELİĞİMİZ”

Sosyal medyanın çocuklar üzerinde depresyon, anksiyete ve davranış bozukluklarına yol açtığını belirten Göktaş, “Çetelerin çocuklara bazı sosyal medya platformları üzerinden ulaşarak, onları suça sürüklediğini biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocuk koruma kalkanının parçası olarak görülebilir. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı her türlü risk ve tehditten, zararlı içeriklerden korumak en önemli önceliğimiz.” dedi.

“ÇOCUKLAR GÜVENDE” PLATFORMU DEVREDE

Bakan Göktaş, geçen ay kullanıma açılan “Çocuklar Güvende” web sitesi ve mobil uygulamasıyla, çocuklara ve ailelere rehberlik ve güvenli içerik sunulduğunu hatırlattı. Uygulama üzerinden acil durumlarda yardım çağrısı yapılabiliyor. Ayrıca DUY ihbar sistemiyle güvenli dijital alanlar oluşturuluyor. Zararlı içerikleri tespit eden Sosyal Medya Çalışma Grubu, bugüne kadar 2 bin 904 içeriğe doğrudan müdahale etti.

Bakan, sosyal medya platformlarından daha proaktif davranmalarını da isteyerek şunu ekledi: “İçeriği görüyoruz, mahkemeye gidiyoruz. Mahkeme değerlendirdikten sonra Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu erişim engeli getiriyor. Ama biz istiyoruz ki sosyal medya platformları proaktif bir şekilde bunları yapsın.”