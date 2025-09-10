Haftada 4 gün çalışma gelecek mi? Resmi açıklama ile kesinleşti

Yayınlanma:
Bazı basın yayın organlarında, “Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği” iddia edilmişti. Konuyla ilgili resmi açıklama geldi.

“Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği” iddiası, çalışanları heyecanlandırmıştı.

Ancak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), söz konusu iddiları yaptığı yazılı açıklama ile yalanladı.

DMM, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulamanın Bakanlıkların gündemde olmadığını vurguladı.

"OVP’DE YER ALAN İFADE, YÜRÜTÜLECEK PİLOT UYGULAMALARA YÖNELİKTİR"

DMM, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında “Orta Vadeli Program’da haftada 4 gün mesai uygulamasına geçileceği” şeklinde yer alan iddia, gerçeği yansıtmamaktadır.

İlgili Bakanlıklar tarafından teyit edildiği üzere, dört gün mesai gibi spesifik bir uygulama gündemde değildir. Orta Vadeli Program’da çalışma günlerinin 4’e düşürüleceğine dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurların haftalık çalışma süresi 40 saattir ve tatil günleri Cumartesi ile Pazar’dır. İş Kanunu’na göre ise haftalık azami çalışma süresi 45 saattir ve bu sürenin işin niteliğine göre 5 veya 6 güne bölünmesi mümkündür.

OVP’de yer alan “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” ifadesi ise dönüşen işgücü piyasaları ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde yürütülecek pilot uygulamalara yöneliktir.

Kamuoyunun resmî açıklamalara itibar etmesi, yanıltıcı bilgi ve değerlendirme içeren paylaşımları dikkate almaması önemle rica olunur."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

